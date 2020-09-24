«Эвертон» объявляет о сотрудничестве с Parimatch

По условиям двухлетнего контракта международный букмекерский Холдинг стал официальным беттинг партнером клуба на территории Европы и СНГ, а также получил маркетинговые права на продвижение бренда в Великобритании.

Символика Parimatch появится на LED-экранах и бортах стадиона «Гудисон Парк» (Goodison Park) в дни матчей. Также предусмотрено интегрированное присутствие бренда в коммуникациях на всех онлайн-платформах клуба, в соответствии с возрастными и территориальными ограничениями.

Parimatch – один из самых популярных букмекерских брендов в регионе СНГ, который в рамках партнерства с «Эвертон» нацелен на повышение узнаваемости и привлечение клиентов на ключевых рынках. Кроме того, сотрудничество направлено на поддержку запуска нового сайта, созданного для клиентов в Великобритании, а также на укрепление позиций на существующих панъевропейских территориях.

В июле 2018 года, компания Parimatch стала официальным беттинговым партнером UFC в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также имеет ряд соглашений о партнерстве в футболе и в секторе киберспорта. Компания известна своими инновациями и предпринимательским духом, корпоративной культурой и стремлением воспитывать новые таланты для развития бренда на международном уровне.

- Мы рады приветствовать Parimatch, еще один динамичный международный бренд с большим потенциалом роста в нашем портфолио коммерческих партнеров. Эксклюзивные права компании Parimatch в странах СНГ и Европы, а также ее права на продвижение своего бренда в Великобритании идеально вписываются в нашу коммерческую стратегию, так как мы диверсифицируем возможности во многих сферах нашей деятельности. Мы были впечатлены, как компания привержена инновациям, и мы с нетерпением ждем старта совместной работы, чтобы обеспечить максимальную узнаваемость и вовлеченность на ключевых рынках, - отметил Алан МакТавиш, Коммерческий директор футбольного клуба «Эвертон».

- Английская Премьер-лига - безусловно, одна из самых привлекательных лиг для любителей футбола. И партнерство с «Эвертон» создаст идеальную платформу для того, чтобы рассказать о наших спортивных и игровых предложениях большому количеству фанатов клуба. Уверена, сотрудничество станет ярким событием в новом спортивном сезоне, - сказала Юлия Лешкова, заместитель директора Parimatch Belarus.

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Футбольный клуб «Эвертон» - английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, один из 12 членов-основателей Футбольной лиги. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк».

В настоящее время клуб проводит 118-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов. Клуб 9 раз становился чемпионом Англии. В высшем дивизионе английского футбола играет с 1954 года.

Parimatch — это синергия технологий, бизнеса и спорта — международный букмекерский холдинг, который за годы активного развития трансформировался в одного из признанных лидеров европейской беттинг-индустрии. В компании работают более 2000 сотрудников по всему миру, которые обслуживают около двух миллионов клиентов и охватывают более 20 видов спорта в 60 странах, 200 лиг и 600 спортивных мероприятий каждый день. На сегодняшний день Parimatch является меценатом спорта в Беларуси. Задействуя потенциал глобальных партнерств, компания занимается социальными спортивными проектами, развитием спорта и киберспорта, способствует карьере талантливых спортсменов.

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