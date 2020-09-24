Почему улететь в Москву из Минска так дорого? Три главных вопроса «Белавиа»

Стоимость билета на ближайший рейс Минск-Москва в экономклассе - 304 доллара. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

В марте из-за пандемии коронавируса Россия отменила авиарейсы в Беларусь, оставив лишь редкие рейсы для граждан страны, которые пытались попасть домой. А 21 сентября правительство России приняло распоряжение, по которому авиасообщение с Беларусью возобновляется. Недавно мы уже рассказывали о том, какие документы нужны для того, чтобы попасть в соседнюю страну, а теперь спросили авиаперевозчика о том, почему цены на билеты такие высокие.

Напомним, улететь в Москву авиакомпанией «Белавиа» пока можно раз в неделю - по средам.Ближайший рейс Минск - Москва национальной авиакомпании состоится 30 сентября. Стоимость билета в экономклассе в одну сторону - 639 рублей (304 доллара).

Кроме "Белавиа", появился рейс между странами от "Аэрофлота". До пандемии российская авиакомпания «Аэрофлот» летала в Минск в среднем 50 раз в неделю, сейчас будет только раз - по субботам. Ближайший рейс - 26 сентября. Стоимость самого дешевого билета до Минска в одну сторону без багажа составляет 11 668 российских рублей, или 154 доллара, обратный билет - 177 долларов. Это более чем в два раза дороже, чем до начала пандемии.

Почему рейсы только раз в неделю - на них низкий спрос?

- Количество рейсов согласовывается с авиационными властями страны прилета. На данный момент нами получено разрешение на выполнение одного рейса в неделю в аэропорт Домодедово, - пояснили в пресс-службе авиакомпании «Белавиа». - Также ведется обсуждение восстановления авиасообщения по другим маршрутам в Российскую Федерацию. Мы бы хотели выполнять полеты во все пункты России, куда осуществлялись регулярные рейсы до пандемии. К сожалению, российские власти пока такое разрешение не выдают. «Белавиа» заявила о своей готовности к выполнению полетов еще в июле, но только сейчас смогла получить разрешение на осуществление полетов в аэропорт Домодедово. Мы надеемся, что в скором времени получим разрешение на увеличение частоты полетов в Москву и возобновление авиасообщения с другими городами России.

Сколько билетов купили на первый после долгого перерыва рейс в Москву?

- Авиабилеты по маршруту Минск - Москва - Минск всегда пользовались большим спросом, поэтому после появления в продаже были быстро проданы. Также у пассажиров, которые из-за распространения COVID-19 не смогли улететь раньше, была возможность без доплат изменить дату полета, и многие воспользовались данной услугой. Ожидаем, что из-за малой частоты выполнения рейсов Минск - Москва на первом этапе загрузка будет близка к 100%.

Почему такие высокие цены?

- Как правило, в момент публикации рейса в системе бронирования к продаже доступны только самые высокие (дорогие) классы бронирования. Автоматизированной системе необходимо время (до нескольких часов с момента появления рейса в системе бронирования) для анализа и распределения мест по классам. В связи с ажиотажным спросом и с учетом малого количества выполняемых рейсов билеты по маршруту Минск - Москва - Минск были выкуплены сразу после момента публикации рейса, поэтому автоматическая система распределила оставшиеся места по более высоким тарифам. Также часть пассажиров путешествует по билетам, которые были приобретены ими ранее на данный рейс. Авиакомпания постаралась максимально удовлетворить спрос в условиях существующего ограничения по количеству выполняемых рейсов, поставив самый вместительный самолет, имеющийся в составе флота «Белавиа», - Боинг 737-800.