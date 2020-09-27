Ремонт в квартире с видом на Национальную библиотеку: зеленые стены, дверь-невидимка, мебель из IKEA, бойлер и стиралка - в шкафу

Сегодня мы в квартире-студии площадью 47 квадратных метров в высотке в ЖК «Маяк Минска». Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

Интерьер создавали под сдачу в аренду

Сегодня мы в квартире-студии площадью 47 квадратных метров в высотке в ЖК «Маяк Минска», которая создавалась для сдачи в аренду. Над дизайн-проектом работали столичный дизайнер Марина Семенова и архитектор Александр Золотухин. Первое, чем запоминается эта квартира, - акцент на стены глубокого зеленого цвета.

За зеленой стеной в гостиной прячется небольшая спальня. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

- Все стены и встроенная мебель здесь белого цвета - это позволяет сделать небольшую квартиру визуально просторнее. И есть только несколько цветовых акцентов: сочно-зеленый, ярко-желтый, фактуры светлого и темного дерева. На такое решение нас вдохновил вид из окна квартиры на 16-м этаже: с одной стороны мы видим Национальную библиотеку, с другой - лес, - рассказывает дизайнер Марина Семенова.

Перед специалистами стояла задача: небольшую площадь нужно было использовать максимально функционально. К счастью, свободная планировка квартиры это позволяла.

Картина из визуализации проекта и просто распечатали рисунок на холсте. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

- Так как квартира готовилась для сдачи в аренду, нам нужно было продумать максимально удобную, но небольшую кухню. И у нас это получилось: мы разместили кухонный гарнитур на стене, где идут несущие колонны. За счет этого решения мы визуально выровняли стену и скрыли колонны. Кроме того, на небольшой площади кухни поместился встроенный холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф и варочная панель на две конфорки, - говорит дизайнер.

Ванная комната получилась просторной. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ.

Встроенная мебель и кухонный гарнитур сделаны под заказ в Беларуси, вся остальная мебель куплена в IKEA. К кухонному столу подобрали складные стулья - лишние всегда можно сложить в кладовую.

Кухонный гарнитур разместили на стене, где идут несущие колонны. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

Бойлер и стиральную машину спрятали в шкаф

В гостиной дизайнер разместила диван цвета молочного шоколада, яркое желтое кресло, шкаф с полками под телевизор. В тон дивану подобрали шторы. К слову, эксперт советует по возможности не экономить на шторах и светильниках - эти предметы всегда украшают интерьер.

В просторной гостиной поместился также письменный стол для работы. Все это гармонично сочетается с сочной зеленой стеной в центре гостиной, украшенной холстом с изображением девушки с закрытыми глазами.

Над дизайн-проектом работали столичный дизайнер Марина Семенова и архитектор Александр Золотухин. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

- Мы взяли эту картину из визуализации проекта и просто распечатали рисунок на холсте. Стоило это 127 рублей, - делится секретом дизайнер.

За зеленой стеной в гостиной прячется небольшая спальня. В ней поместилась лишь двуспальная кровать с подъемным механизмом, прикроватные тумбочки, открытая вешалка для одежды и пуф. А вот ванная комната получилась просторной, так как стиральную машину, бойлер и корзину для белья переместили в специальный шкаф для бытовых нужд. Его расположили в прихожей - сразу напротив входной двери. Здесь также спрятана гладильная доска, утюг, уборочный комплект - все те вещи, которые не должны бросаться в глаза, но нужны в быту.

В спальне поместилась лишь двуспальная кровать с подъемным механизмом, прикроватные тумбочки. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

Кстати, дверь в ванную комнату заказали не обычную, а дверь-невидимку (со скрытой коробкой). На первый взгляд кажется, что ее и вовсе нет - едва заметны только дверные ручки.

- Мы не хотели нарушать целостность зеленой стены в прихожей, а такие двери можно покрасить в любой цвет - они продаются готовыми под покраску. Вот и получилось, что со стороны прихожей дверь зеленая, а со стороны ванной комнаты - белая, - говорит дизайнер.

Все полы в квартире выложены плиткой - это долговечный материал и идеальный вариант для квартиры, сделанной под аренду. Для комфортного проживания в зоне кухни и в санузле выведен теплый пол.

В просторной гостиной поместился также письменный стол для работы. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

стиральную машину, бойлер и корзину для белья переместили в специальный шкаф для бытовых нужд. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ

Зеленый стол в гостиной - $25

Тумба прикроватная (2 шт.) - $112

Светильник в спальне (2 шт.) - $112

Матрас - $105

Кухонный стол - $35

Стулья складные (4 шт.) - $100

Шкаф под ТВ - $140

Торшер в гостиной - $19

Письменный стол - $77

Лампа рабочая - $22

Полки навесные (4 шт.) - $75

Ковер в гостиной - $63

Комод - $152

Искусственный цветок в гостиной - $42

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