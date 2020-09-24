«Что это вообще такое – тайная инаугурация?»: Иван Ургант пошутил по поводу инаугурации Александра Лукашенко

Иван Ургант регулярно обращается в своем шоу к теме Беларуси. Фрагмент видео

Надо заметить, что к теме Беларуси «Вечерний Ургант» обращается довольно часто. Протесты в нашей стране сейчас в топе мировых новостей, эта тема интересует многих. В среду вечером на российском Первом канале Иван Ургант пошутил по поводу прошедшей в Минске внезапной инаугурации:

- В Минске тайно была проведена инаугурация Александра Лукашенко, - начал Иван Ургант. - Церемония прошла во Дворце независимости. Уточняется, что на тайную инаугурацию были приглашены несколько сотен человек. Представляете, насколько это надежные люди и они смогли сохранить это в тайне. Посмотрите историю Тарзана – их было трое, и никто не удержал. Я пытаюсь понять: а что это вообще такое – тайная инаугурация? Когда человек становится тайно президентом страны. У него спрашивают: вы президент? А он отвечает – я это не афиширую. Как проходила инаугурация – неизвестно, честно говоря, потому что двери были закрыты. Просто из-за дверей прозвучала фраза: «Я остаюсь!». И после этого сразу начался концерт Баскова, Буйнова, Киркорова с песни «проспект осенний забит был людьми».

А затем Иван вдруг обратился к соведущему Мите Хрусталеву:

- Слушай, может не стоит пока эту новость обсуждать? Мы не можем быть уверенными, что инаугурация состоялась, пока Никита Михалков не изучит кадры и не скажет, была это компьютерная графика или нет.

Иван Ургант намекал на недавнее расследование известного российского режиссера, которое он выложил в интернет. Никита Михалков уверял своих зрителей, что протесты в Беларуси – не более, чем компьютерная графика.

Вместе с тем, интернет-пользователи устроили в соцсетях ироничный флешмоб – они публикуют свои фото в короне и придумывают себе разные потешные должности.

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