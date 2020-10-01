Сегодня речь пойдет о четырехкомнатной квартире площадью 110 квадратных метров в районе станции метро «Спортивная» в Минске. Дизайн-проектом занималась столичный дизайнер Марина Семенова.Белый цвет был приоритетным, хулиганили с декором- Удивительная история - дизайн для этой квартиры я делала дважды. Первый раз - в начале 2000-х для семьи с детьми, а когда дети подросли, родители оставили ее старшему сыну и снова пригласили меня сделать дизайн-проект. Условия были такие: дизайн создавался для молодой пары, где главным требованием было использовать белый цвет в интерьере в большом количестве, - рассказывает дизайнер.В квартире решено было снять немодные многоярусные потолки - их выровняли и покрасили. А также заменили всю мебель и выполнили новую отделку. Предпочтение отдавали белому или молочному цвету, но дизайнер сделала и несколько акцентных зон.- Например, мы похулиганили с плиткой. В кухне и прихожей сделали панно на полу из узорной плитки. В жилых комнатах лежит паркетная доска оттенка «дуб под белым маслом». Выбирали пол с не читающейся текстурой, дополняли его широким плинтусом и белыми дверями. На стенах поклеили обои приглушенных серых, мятных и голубых оттенков, - рассказывает Марина Семенова.Вся мебель в квартире - белая. И почти вся куплена в IKEA, только кухня от немецкого производителя.Для гостиной дизайнер выбрала классический мебельный гарнитур - диван и два кресла. Площадь гостиной позволила также сделать здесь обеденную зону. Со стороны кухни в гостиную смотрит стеклянный витраж - работа белорусского художника Сергея Белоокого.- Этот прекрасный витраж - все, что осталось от предыдущего ремонта. На его месте была дверь в кухню. Мы решили не закладывать ее, а установить витраж. Он добавляет не только пространства, но и красок в интерьер, - объясняет дизайнер.Чтобы разбавить светлый интерьер и добавить уюта, квартиру украсили яркими светильниками, подушками, текстилем, постерами и картинами. Часть куплена в Zara Home, часть в IKEA, но есть и дорогие экземпляры от итальянских производителей. Дизайнер уверена: чтобы создать правильную атмосферу в доме, нельзя экономить на светильниках и шторах.В кухне вместо стола - островСпальня сделана по всем классическим канонам, а вот в кухне решили отказаться от стола, поставив в центре комнаты кухонный остров. Он прекрасно подходит, чтобы можно было позавтракать, перекусить или даже работать. А уже для обеда и ужина предусмотрен большой круглый стол в гостиной. В одной из комнат сделан кабинет на два рабочих места. Раньше здесь была спальня с гардеробной. В новом варианте гардеробную используют как кладовку при кабинете, в спальне же установили отдельно стоящие шкафы для одежды.- Из кабинета есть выход на просторную лоджию, которую оформили как террасу. Здесь можно выпить чашечку кофе или чая, - говорит дизайнер.В ванной дизайнер использовала плитку с эффектом состаренности.- Здесь просторно, поэтому я придумала такую конструкцию: установили стандартную ванную, а к ней пристроили душевую кабину - поддон со стеклянной перегородкой и стеклянной дверью. Здесь еще есть стиральная машина и бойлер. На полу - плитка под дерево, на потолке - объемная люстра. Все это делалось для того, чтобы это была не просто ванная, а ванная комната, - улыбается Марина Семенова.ЧТО ПОЧЕМДва дивана – $ 600Книжный стеллаж в кабинете – $ 90Два письменных стола – $ 520Стул обеденный – $ 48Комод в прихожей – $ 60Зеркальный шкаф – $ 125Шкаф под раковиной – $ 340Кровать – $ 250Скамья для обуви – $ 75Полка под головные уборы – $ 60