Выходные 26 и 27 сентября: смотрим рыцарские бои, любуемся кактусовыми георгинами и слушаем «Реквием»

Окунаемся в Средневековье. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Сезон работы минских фонтанов нынче завершится 30 сентября. Отключение будет проходить поэтапно 28 и 29 сентября. Последним отключат новый фонтан на Свислочи в районе парка им. Я.Купалы (с 20.00 до 23.00 он работает со светозвуковым сопровождением). Так что нынешние выходные – последняя возможность в этом году посидеть и погулять возле фонтанов.

- Теплый сезон заканчивается, но продолжается бабье лето, а значит, можно смело выбираться на природу. Так, в атмосферу Средневековья, когда замки были одновременно и покоями, и форпостом, можно будет окунуться 26 сентября в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Здесь презентуют проект «Строчыцкi меч» (нач. в 13.00). История ВКЛ и рыцарства, средневековый лагерь, мастер-класс по стародавним танцам, мини-турнир, приготовление еды на костре, театральный эпизод «Чорт і шляхціц» - все это в программе. Цена входного билета: 4 - 7 руб.

- Если за лето вы не нашли время покататься на кораблике по Свислочи, то не упустите последние погожие дни. Швартуется прогулочный корабль «Свислочь» на центральном причале парка Победы напротив гостиницы «Виктория» во все дни недели, в выходные - с 10.00 до 22.00. Цена вопроса: 5 - 10 руб., детям до трех лет - бесплатно.

- В Ботаническом саду цветут на только хризантемы, но и георгины. Их коллекция, а она насчитывает 240 сортов, существует в саду уже более 60 лет и является национальным достояние Беларуси. Среди этих цветов есть и интересный сорт кактусовые георгины. Кстати, если собираетесь в Ботанический сад компанией, то можно заранее по тел. (017) 292-69-15 заказать часовую обзорную экскурсию по саду или по оранжерее тропических растений. Цена вопроса: входной билет в сад 4 - 8 руб., плюс экскурсия на группу из 10 чел. - 20 руб.

- Около 600 любителей классической музыки в прошлую субботу пришли в Красный костел на первый концерт нового музыкального проекта #МалітвыБеларусі. Следующий - в предстоящую субботу, 26 сентября (нач. в 20.15). Будет исполнен «Рэквіем» В.-А. Моцарта в память всех погибших в мирное время белорусов. В числе исполнителей - МuzzicDom Orchestra, камерный хор Жанны Филиппович, звезды белорусской оперной сцены. Минимальная цена билета: 5 руб. для детей, 10 руб. для взрослых, но, если не жалко, можно заплатить и больше. Свободная рассадка.

- 26 сентября в 17.00 в Малый зал КЗ «Минск» известный телеведущий, актер и путешественник Денис Дудинский зовет поучаствовать в небольшом театрально-литературном спектакле ''Денискины рассказки. Чехов и все-все-все'' (это совместный проект с Современным художественным театром). В аннотации значится несерьезная лекция о серьезной литературе с примерами, декламацией и монологами на самые разные темы, среди которых - «Кто круче - Шекспир или Набоков?», «Чехов - это смешно!», «Есенин и "Курочка Ряба"», «Тайна убийства на улице Морг», «Как управлять женой по-чеховски». Билеты: 18 - 34 руб.

- В последние годы интерес к своему, национальному, очень велик. Держа руку на пульсе, галерея ремесел «Славутасць», что в Троицком предместье (ул. Богдановича, 21, 2-й этаж), представляет мини-выставку вышиванок ручной работы. Очень интересные и разнообразные модели - детские, подростковые, мужские и женские. И вообще, галерея - место для душевного отдохновения, где, зайдя бесплатно, среди работ белорусских мастеров вы можете провести и час, и два.

- Если вы еще не заглядывали в относительно новое городское пространство «Dвор», что разместилось на территории реконструированного заброшенного производства по ул. Кальварийская, 21 (это напротив «Короны»), то есть повод. По субботам с 11.00 до 15.00 здесь на регулярной основе проходит экомаркет фермерских продуктов «Усё сваё». Обычно в Минск съезжаются около 15 фермеров с самой разной продукцией. Можно продегустировать и купить домашние сыры, крафтовый хлеб, мед, сезонные травы, сладости. Вход на территорию ярмарки, конечно, свободный.

- В Музее истории белорусского кино, что по адресу ул. Свердлова, 4, частенько устраивают ретроспективы гениальных актеров старой школы. Нынешней осенью в связи со 115-летием со дня рождения Греты Гарбо здесь представят подборку фильмов с ее участием - проект «Божественная Гарбо». Итак, если вы хотите посмотреть фильмы 30-х годов прошлого века с участием Греты Гарбо, то 26 сентября в 15.00 и 17.00 - «Мата Хари», 27 сентября в 14.30 и 17.00 - «Гранд-отель» (эта лента в 1932 году была отмечена «Оскаром»). Билеты: 2 - 2,5 руб.

- Почитателям чарующей музыки «короля вальса» Иоганна Штрауса адресована премьера Музыкального театра - оперетта «Король вальса». Это попытка погрузиться в романтическую атмосферу старой Вены с ее музыкой, интригами и любовными треугольниками. Премьера 25 сентября, если не успеваете - ближайшие показы также 4 и 29 октября. Билеты: 16 - 22 руб.