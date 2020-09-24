Задержали актера Купаловского театра, рок-музыканта и известного бизнесмена

Дмитрий Попов любит эпатаж даже в повседневной жизни. Фото: Владимир ГУДВИН

Вечером 23 сентября в районе метро «Восток» задержали артиста Купаловского театра Андрея Дробыша. Его доставили в Первомайское РУВД, а ночью отправили на Окрестина. Как говорили сотрудники РУВД, с ним все в порядке, артист ни на что не жаловался. Напомним, Андрей Дробыш был одним из тех, кто подал заявление на увольнение из Купаловского театра в знак протеста из-за происходящего в стране. В труппе он был 15 лет.

Андрей Дробыш в труппе Купаловского театра 15 лет. Фото: личный архив

Также стало известно, что вечером во время акций протеста задержали рок-музыканта Ангуса Торнадо (настоящее имя Андрей Пипко), вокалиста белорусской группы "Торнадо", и бизнесмена и галериста Дмитрия Попова, который известен светской тусовке тем, что предпочитает эпатажные яркие костюмы, которые носит даже в повседневной жизни. В четверг жена Ольга Клип нашла Дмитрия в списках – он находится в тюрьме в Жодино.

Суд над Дмитрием Поповым прошел вечером в среду. Дали минимальный штраф - всего три базовых.

- Как сказала судья, за то, что я оказался убежденным и честным. Но вообще, всем, кто сидел в нашей камере дали такие же штрафы, кроме одного парня - ему почему-то определили штраф в 4 базовых, - говорит Дмитрий Попов. - Я даже хотел спасибо сказать судье за человеческое отношение. Только когда вышел из тюрьмы, узнал, что в тот же день задержали Ангуса. Был ли суд над ним - я не знаю. Зато когда меня переводили по коридору, за дверью одной из камер услышал голос Помидорова - вроде они в города играли, было шумно у них в камере.

В пятницу осудили и Ангуса, лидера группы "Торнадо" - он должен будет выплатить 810 руб. (30 базовых) штрафа. Стало известно также, что со штрафом выпустили и артиста Купаловского Андрея Дробыша.

Ангус (на переднем плане) и Дмитрий Попов. Фото: личный архив

Дмитрий Попов в центре Минска. Фото: личный архив

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Рок-легенда 1990-х Ангус: В Бахрейне выдавали себя за голландцев, а выпускницы нархоза зарабатывали для клуба по $200 тысяч за ночь. В 1990-х минская группа Tornado была известна далеко за пределами Беларуси, но в 1998-м команда исчезла. Оказывается, почти 20 лет харизматичный лидер команды Ангус жил на Ближнем Востоке

«Надев яркий костюм, ты меняешься навсегда». Те, кто однажды видел Дмитрия Попова на улицах Минска, пусть даже мельком, вряд смогут его забыть. Фееричные разноцветные костюмы непостижимым образом сочетаются с его брутальной внешностью