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Метатель молота Иван Тихон возглавил Белорусскую федерацию легкой атлетики

Он сменил на этом посту Вадима Девятовского, который ушел по состоянию здоровья
Алексей БЕЛОУСОВ
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Девятовский уступил место другу Тихону. Фото: bfla.eu

Девятовский уступил место другу Тихону. Фото: bfla.eu

24 сентября в Минске прошла внеочередная отчетно-выборная конференция, где Вадим Девятовский сложил с себя обязанности главы БФЛА. Причина - состояние здоровья и семейные обстоятельства. Последние политические события в стране не прошли для него бесследно.

Присутствовавший на конференции Девятовский рассказал о достижениях последних лет и высказал уверенность, что эта работа будет продолжена.

- Мне говорили, чтобы я берег себя. Увы, организм дал сбой, - цитирует Девятовского bfla.eu. - Мне нужно восстановление, это настойчивая рекомендация. Но когда корабль идет на всех парусах, времени на это нет. Иван Тихон - настоящий капитан, который, несмотря на все трудности, сумел выстоять, выдержать все испытания и показал себя настоящим белорусским богатырем. Думаю, он и в этот раз меня подстрахует. А я, как только справлюсь со всеми семейными обстоятельствами и поправлю здоровье, вновь вернусь к работе.

Новым председателем стал 44-летний Иван Тихон, который долгие годы выступал вместе с Вадимом Девятовским в секторе для метания молота, был призером Олимпиад и дважды выигрывал чемпионаты мира.

Напомним, что об Иване Тихоне недавно положительно отозвался Александр Лукашенко. 22 августа после митинга в Гродно президент обнял спортсмена и сказал ему: "Спасибо тебе, дорогой, в отличие от других ты оказался патриотом. Встретимся - поговорим, спасибо, Ваня, спасибо".

- Мое избрание не означает, что я завершаю карьеру, - сказал Тихон. - В Белорусской федерации легкой атлетики мы ждем Вадима Анатольевича, чтобы он помог продолжить начатую работу. Я же не отказываюсь от обязательств, которые брал на себя. Свое избрание рассматриваю как испытание, которое должно сделать меня еще сильнее. Перенос Олимпийских игр на год дал дополнительную возможность для подготовки. В этом можно также найти плюс и дополнительные возможности. Должность председателя БФЛА - это также не только ответственность, но и возможности. Уверен, вместе с той сплоченной командой, которая собрана сейчас в федерации, мы сможем добиться очень многого.

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