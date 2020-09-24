«Таблетки мне передали на четвёртый день». После 11 суток ареста выпустили фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина

Первые минуты на свободе фотожурналистов после задержания Фото: Святослав ЗОРКИЙ

24 сентября в 21.20 прошло ровно 11 суток после задержания фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина. 13 сентября парней забрали из бара 1067 на Романовской Слободе, где они после воскресного марша сбрасывали фотографии в редакцию. Встретить Александра и Владимира собрались коллеги-фотографы, журналисты и близкие люди.

В 21.25 парни вышли из ЦИП на Окрестина - как часто это и происходит, с полиэтиленовыми пакетами, в которых приносили передачи и обуви без шнурков (их достают, когда привозят на Окрестина).

24 сентября фотографы Владимир Гридин и Александр Васюкович вышли после 11 суток из ЦИП на Окрестина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Относились точно так же, как и ко всем остальным в камере: если была прогулка, то для всех. В общем и целом, сотрудники ЦИП относились нормально. Были люди, которые постоянно отпускали едкие шутки насчет независимых журналистов, протестующих, - рассказывает Александр Васюкович.

Фотограф Александр Васюкович Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Лекарства, которые я принимаю, мне отдали только на четвертый день, но в целом было нормально: никто никого не бил, - продолжает Саша.

У фотографов спрашивают, как они отнеслись к решению суда.

- Неприятно было, - скромно говорит Владимир.

- Это просто отвратительно, а не то что неприятно! - говорит Александр. - Это было очевидно, что мы снимали, а не участвовали в акции, но эти доказательства не волнуют.

"Комсомолка" поинтересовалась у фотографов, знают ли они, что многие СМИ в знак солидарности с ними выходили без фотографий.

- Я об этом узнал только вчера ночью, - говорит Уладзь.

Фотограф Владимир Гридин Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мне рассказали позавчера новые люди, которых привезли в камеру...Я лично очень порадовался: всегда приятно, когда проявляют солидарность.

Кто-то из журналистов отметил, что парни выглядят уставшими.

- Там нет возможности поспать нормально: постоянно чего-то ожидаешь. И кормят там отвратительно: рыбные котлеты, - говорит Уладзь.

- А я, наоборот, чувствую себя физически отдохнувшим, - говорит Александр.- Но психологически тяжело лежать целый день и ничего не делать. Я даже пытался попроситься на работы (это вроде листья мести). Но мне сказали: сходи на Тихановскую поработай.

Встретить фотографов собрались коллеги, журналисты и близкие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гридин и Васюкович провели на Окрестина 11 суток, у фотографов прошло по два суда. В первом протоколе у Васюковича было написано, что он 13 сентября с 20.05 до 20.20 на улице Романовская Слобода принял активное участие в митинге, выкрикивал лозунги «Позор», «Жыве Беларусь», «Уходи». В том же обвиняли и Гридина: выкрикивал лозунги, участвовал в митинге. Фотографы вину не признали. После просмотра видеозаписи задержания фотографов их дела отправили на доработку. На следующий день, после доработки, в протоколах изменилось время и место. Фотографов обвиняли в участии в митинге около станции метро «Пушкинская».

Около 20.00 у Окрестина задержали двух журналистов Белсата — Алеся Любенчука и Дениса Гончаренко. Их увезли в РУВД. Они пришли к ЦИП снимать репортаж об освобождении Гридина и Васюковича.

По предварительной информации, их привезут на Окрестина, а завтра, 25 сентября, будут судить.