Водометы, задержания и пострадавшие силовики: хроника протестов в Беларуси 23 сентября

После инаугурации Александра Лукашенко в стране вспыхнули стихийные протестные акции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске прошла церемония шестой инаугурации Александра Лукашенко. Он вступил в президентскую должность без анонсирования события: дата и время до последнего держались в тайне. Впервые инаугурация не транслировалась ни на телевидении, ни на радио.

О вступлении президента в должность стало известно около полудня. Вскоре после этого люди в разных городах Беларуси начали собираться на акции протеста и выстраиваться в цепи солидарности. Некоторые сообщали, что их отпустили с работы и учебы раньше обычного. Протестные акции прошли в Минске, областных центрах, Новополоцке, Барановичах, Молодечно, Лиде, Жодино, Солигорске, Новогрудке и других городах. Самые массовые - в столице.

Во второй половине дня в центре Минска появились автобусы с силовиками, автозаки, водометы и другая спецтехника. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила агентству Интерфакс-Запад, что милиция работает в усиленном режиме в связи с призывами к несанкционированным акциям. Некоторое время была оцеплена площадь Независимости.

Стела «Минск - город-герой»

Когда рабочий день закончился, люди стали стягиваться к стеле «Минск - город-герой» на проспекте Победителей. Начались жесткие задержания: силовики пустили в ход водометы с оранжевой жидкостью, распылили газ. По словам очевидцев, пожилой женщине разбили голову: правоохранители ударили ее дубинкой, когда она пыталась защитить парня. Медицинскую помощь женщине оказали сотрудники Красного Креста, скорая к ней доехать не смогла.

Использование водометов и задержания подтвердила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич: «В рамках административного процесса были произведены задержания людей за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Подтверждаем использование водометов». После разгона протестующие разбились на группы и рассредоточились по разным точкам города.

В пресс-службе МВД сообщили, что 23 сентября в городах Беларуси прошло 59 акций протеста. В них приняли участие около 5 тысяч человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Немига

На Немиге участники протеста вышли на проезжую часть и перекрыли движение. Сотрудники ГАИ требовали освободить дорогу, им в ответ кричали: «Это наш город!» Протестующие пытались кого-то отбить, из-за чего завязалась потасовка. Около 22 часов на Немигу приехала спецтехника. Силовики разогнали всех, кто пытался блокировать проезжую часть, а затем отправились прочесывать дворы.

Протестующие собирались не только в центре столицы, но и в районах: в Малиновке, Серебрянке, Лошице, Новой Боровой, около станций метро «Каменная Горка», «Восток», «Пушкинская» и других. В знак протеста они блокировали улицы, из-за чего даже поздним вечером в Минске были пробки в 4 балла.

Проспект Дзержинского

На видео, опубликованном Onliner, попал момент, как несколько десятков силовиков били дубинками по автомобилю. Из ролика понятно, что машина Volkswagen ехала по проспекту Дзержинского по встречной полосе, а потом ее заблокировали силовики и начали бить по ней дубинками. Водитель смог прорваться через оцепление, но его догнали и задержали. По его словам, он просто испугался происходящего на проспекте, а сотрудник милиции утверждает, что водитель был пьян и сбил инспектора ГАИ.

Станция метро «Пушкинская»

Очевидцы рассказывают, что в районе «Пушкинской», где собрались протестующие, применили газ. Был слышен громкий хлопок, несколько человек задержали. Соцсети облетело видео, как на улице Берута парень убежал от силовиков. Он выбежал на проезжую часть, где на светофоре стояла машина такси, и запрыгнул в нее. Подбежавшие следом силовики стали бить дубинками по машине, но автомобиль стремительно сорвался с места и быстро скрылся из виду.

Протестующие собирались не только в центре Минска и в районах, но и в других городах республики Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе МВД сообщили, что 23 сентября в городах Беларуси прошло 59 акций протеста. В них приняли участие около 5 тысяч человек. Задержаны 364 участника, из них 252 - в Минске.

По подсчетам ведомства, в 19.00 на участке проспекта Победителей и проспекта Машерова (возле стелы) собралось около 3 тысяч протестующих. В Витебске акция протеста собрала примерно 100 человек.

Пресс-служба МВД отмечает, что среди милиционеров есть пострадавшие.

По словам Ольги Чемодановой, по фактам блокировки дорог в Минске 23 сентября ведомство проводит проверку:

- Сотрудники ГАИ продолжают устанавливать личности водителей, которые были причастны к созданию аварийной ситуации на дорогах столицы. Хочу напомнить, что за умышленное блокирование дорог все причастные будут привлечены к административной ответственности. Она предусматривает штраф в размере 20 базовых величин с лишением прав на два года.

Генпрокурор: все виновные будут наказаны рано или поздно

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что за организацию акций и участие в них придется отвечать.

- Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности, - цитирует главу ведомства БелТА. - Сегодня ведется очень активная работа по выявлению таких лиц и привлечению их к ответственности. В ближайшие несколько месяцев общественность узнает о результатах этой работы.

Андрей Швед пообещал, что будут представлены бесспорные доказательства, которые убедят, что «правоохранительные органы только будут наращивать свои усилия по пресечению и выявлению подобного рода преступлений и правонарушений».

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