Секрет оранжевой воды из водомета в Минске 23 сентября: «Это пищевая краска «Солнечный закат»

Воду подкрашивают для обозначения протестующих. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Комсомолка" решила узнать, что за красящее вещество вылетало из водометов, опасно ли оно и зачем это нужно.

- Для окраски воды используется пищевая краска "Солнечный закат", которая применяется в кондитерских изделиях. Вода безвредна. Краска разведена с водой и ни в коем случае не должна причинить вреда здоровью, - рассказал начальник пресс-службы внутренних войск Владимир Порхомцев.

По словам Порхомцева, военнослужащие внутренних войск, в том числе, принимали участие в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

- Почему вода подкрашенная?

- Для обозначения протестующих граждан, участвующих в митингах. При задержании это будет доказательством их участия в массовом мероприятии.

- Если краска попадет в глаза, она причинит вред здоровью?

- Я думаю, что никакого серьезного вреда она причинить не должна.

По словам Пархомцева, светошумовые гранаты при разгоне протестующих 23 сентября не применялись.

- Что касается случая в микрорайоне Серебрянка (в интернете опубликовано видео, где слышен звук взрыва. - Ред.), то могу сказать, что если бы применилась светошумовая граната спецподразделениями, была бы видна большая вспышка и облако дыма. Этого на видео нет.

- Были слышны выстрелы в районе Немиги. Какое оружие использовалось?

- Там были не военнослужащие внутренних войск. Но по тем кадрам, которые я увидел, могу сказать, что у одного из силовиков было помповое ружье 12-го калибра "Моссберг-500". Ружье с таким калибром является огнестрельным оружием, в нем могут применяться различные боеприпасы - летального и нелетального воздействия. Нелетального воздействия - это светошумовые гранаты, резиновые, пластмассовые пули, картечь. Перед выполнением любых задач сотрудники силовых ведомств обеспечиваются необходимыми спецсредствами и боеприпасами. И если речь идет о массовых беспорядках, то никому не выдаются огнестрельные боеприпасы. У сотрудника с этим ружьем были боеприпасы нелетального воздействия. Данные боеприпасы могут применяться для психологического воздействия или для остановки транспорта. 23 сентября сотрудники силовых структур могли сделать выстрел в воздух в целях психологического воздействия.

СПРАВКА "КП"

Жёлтый «солнечный закат», также Апельсиновый жёлтый S - оранжево-жёлтый пищевой краситель, зарегистрированный как пищевая добавка E110. Как пишут в Википедии, краситель E110 может приводить к аллергическим реакциям, особенно у людей с непереносимостью аспирина. Эта аллергия может проявляться в виде тошноты, крапивницы (сыпи), заложенности носа, ринита (насморка). Кроме того, имеются косвенные свидетельства о том, что E110 может провоцировать у детей гиперактивность и дефицит внимания. При этом сообщается, что Е110 для людей не опаснее любого другого пищевого аллергена и канцерогена, например, цитрусовых или жареного мяса.

Цены на этот краситель в белорусских магазинах разная. "Комсомолка" нашла в одном интернет-магазине пищевой краситель "Солнечный закат" индийского производителя стоимостью 7 рублей за пакетик фасовкой в 10 граммов.

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