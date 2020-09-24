В Минске задержан главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович: что говорит Следственный комитет

Егор Мартинович. Фото: «Наша Нiва»

«Комсомолка» уже рассказывала о том, при каких обстоятельствах задержали главного редактора «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича, Как сообщает БелаПАН, поводом для задержания Мартиновича стало интервью, опубликованное на сайте 17 августа. В нем один из диджеев, который включил песню Цоя «Перемен» на официальном мероприятии в Киевском сквере, упомянул замминистра МВД Александра Барсукова и заявил, что тот избивал его на Окрестина.

Адвокат Сергей Зикрацкий опубликовал в Фейсбуке юридическое обоснование того, почему журналиста нельзя судить за клевету. По его словам, если журналист распространил порочащие высказывания, то на медиа или корреспондента может быть наложен штраф. Но журналист не может быть привлечен к уголовной ответственности:

- Статья 188 УК предполагает, что ответственность за клевету наступает только при наличии прямого умысла. Это означает, что лицо знает, что сведения недостоверные, и тем не менее их распространяет. Журналист, который получает информацию от своих источников, не может достоверно знать, говорит источник правду или нет. В этой связи у журналиста в абсолютном большинстве случаев не может быть прямого умысла на распространение ложных высказываний, - приводит мнение адвоката БелаПАН.

Задержание Егора Мартиновича прокомментировали в Следственном комитете. По данным следствия, в середине августа на сайте издания «Наша Ніва» была размещена публикация, которая содержит заведомо ложные сведения. Эти сведения унижают честь и достоинство, а также порочат заместителя министра внутренних дел Беларуси.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК («Клевета»). По подозрению в совершении указанного преступления задержан главный редактор ресурса, - передает БелТА со ссылкой на ведомство.

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