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Общество

«Нервы сдали, не смогла промолчать». В Минске пенсионерку и ее дочь осудили на 1350 рублей за митинг в поддержку Колесниковой

Людмила Владимировна будет просить рассрочку на оплату штрафа. 540 рублей, которые по решению суда она должна выплатить, это больше, чем ее пенсия
Алеся ДОБЫШАлеся ДОБЫШ
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После задержания Марии Колесниковой в Минске прошли акции в ее поддержку. Фото носит иллюстративный характер

После задержания Марии Колесниковой в Минске прошли акции в ее поддержку. Фото носит иллюстративный характер

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ульяну Шишкову и ее 63-летнюю маму Людмилу Владимировну задержали вечером 9 сентября на Немиге. Женщины говорят, что шли поесть мороженого в «Лидо», проходили по улице Немига. В это время там несколько женщин вышли поддержать Марию Колесникову – ее задержали накануне, 7 сентября. По словам Людмилы Владимировны, возле торгового дома «На Немиге» стояли 6-7 человек, у некоторых из них с собой были плакаты. Как рассказали Ульяна и Людмила Владимировна, они остановились посмотреть, что происходит. Людмила закурила, ее дочь отошла на несколько метров, ни с кем из протестующих не разговаривала.

У свидетеля из милиции, имя которого засекречено, а лицо скрыто под маской, другая версия. Иванов Иван Иванович по видеосвязи рассказывает, что на Немиге тогда собрались не 6 человек, а около 20, в руках у них были плакаты «Хороша Маша, но не ваша», «Наша Маша лучше всех».

И Ульяна, и ее мама находились «в толпе», вместе с протестующими, значит, тоже были участниками акции, считает милиционер. Обеих задержали. В ИВС на Окрестина Ульяна и Людмила Владимировна не попали – их отвезли в РУВД и спустя несколько часов отпустили. Повестка в суд им пришла несколько дней назад.

Ульяне Шишковой судья Юлия Густыр назначила штраф в 30 базовых величин - это 810 рублей. Выплатить их женщина должна в течение месяца.

«Мое сердце не дало промолчать в этот момент»

Дело Людмилы Владимировны рассмотрели почти сразу после того, как закончился суд по делу ее дочери. Людмила Шишкова на пенсии, живет с дочкой, муж умер. Женщина эмоционально рассказывает, что видела в тот вечер:

- Мы шли с дочкой по улице Немига. Проходя мимо входа в торговый дом, увидели, что там стоит 5-6 женщин. Одна из них была с двумя девочками: одной лет 8-9, второй – 15-16, - Людмила Владимировна предполагает, что это мама и дочки.

Силовики в камуфляжной форме разогнали почти всех протестующих, осталась стоять только женщина с двумя девочками, она держала их за руки. С собой у женщины был плакат.

- Мужчины ее пытались прогнать, но женщина стояла, смотрела на них и не уходила. Тогда они стали девочку-подростка оттягивать от матери. Те, кто стоял поодаль, кричали, чтобы оставили в покое девочку. У меня тоже нервы сдали, подошла вперед и сказала: «Что вы делаете? Ребенка не трогайте!».

Судья уточняет, почему Людмила Владимировна не ушла, если понимала, что это несанкционированная акция, зачем вступила в диалог с силовиками.

- Я просто видела, что беспредельно нарушаются права людей, ребенка отрывают от матери. Мое сердце не дало мне промолчать в этот момент. Мне стало ужасно обидно за эту женщину.

Людмила Владимировна опознала в свидетеле, который сидит в маске, именно того милиционера, который ее задерживал. Она интересуется, нормально ли это, когда в разных судах выступает человек под одним и тем же именем.

Судья объясняет, что это изменённое имя – это сделано в целях безопасности сотрудников милиции. Недавно министр внутренних дел предложил внести изменения в проект Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, чтобы личная информация милиционеров не разглашалась, а суды, которые проходят с их участием, были закрытыми.

Перед вынесением решения судья спрашивает у женщины о размере ее пенсии (470 рублей) и озвучивает сумму штрафа: 540 рублей.

- Тоже немало, - замечает Людмила Владимировна.

Она говорит, что не сможет сразу выплатить эту сумму – Юлия Густыр объясняет, что она может обратиться с заявлением, чтобы ей предоставили отсрочку или рассрочку.

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