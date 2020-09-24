«Запреты противоречат закону, и соблюдать мы их не будем». Студенты МГЛУ снова вышли на песенную акцию протеста

Студенты и преподаватели по-прежнему выходят на мирные протесты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусские студенты не прекращают мирные акции протеста, которые начались 1 сентября. Напомним, студенты крупнейших вузов вышли против насилия в стране, но демонстрантов довольно жестко задерживали. После этого около 50 студентов одного из самых «непокорных» вузов, Минского государственного лингвистического университета, уведомив руководство, собрались в фойе, чтобы спеть гимн Франции. В вуз ворвались силовики в форме ОМОНа и в штатском и снова жестко задержали студентов. К 14 сентября там даже ввели охрану. Ректорат объяснил дежурство милиции просьбами «родителей, сотрудников и студентов». Впрочем, многие родители и студенты были от такого решения не в восторге.

Утром 24 сентября будущие лингвисты увидели закрытые двери главного входа в вуз и объявление о ремонте. И все равно около сотни человек вышли на крыльцо университета, чтобы спеть песню «Воины света» и прочитать стихи Кандрата Крапивы «Ганарысты парсюк». А к вечеру стало известно, что ректор МГЛУ Наталья Баранова запретила несанкционированные массовые мероприятия на территории университета. В приказе ректора говорится, что «в акциях принимает значительное количество сторонних граждан и при этом создаются крайне некомфортные и небезопасные условия для преподавателей, сотрудников и студентов для входа и выхода из университета».

- Мы каждый день собираемся во время большой перемены, чтобы выходить с плакатами, петь… С нами в акции участвуют и преподаватели, – рассказывает студент МГЛУ Игорь. – Есть предположение, что вход закрыли, чтобы мы не собирались, но мы вышли через другой вход. А спустя час мы узнали о запрете несанкционированных студенческих акций. По опыту скажу, одобрения мы не получим, сколько не согласовывай, – ответная сторона не собирается идти с нами на диалог. Мы уверены, что это не инициатива ректората, а приказы сверху. На них оказывают сильное давление, и Баранова понимает: если она станет на сторону студентов, ее сменят на ярого провластного ректора, который может править жесткой рукой. Позиция студентов и преподавателей такова: эти запреты противоречат закону, и соблюдать мы их не будем.