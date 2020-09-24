«Заявляют, что рубашка стоит 3 доллара, а на самом деле - 600»: таможенники об усиленном досмотре на границе с Литвой

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Неделю назад представители Государственного таможенного комитета сообщили об усилении контроля на границах республики. Ужесточение коснулось главным образом западных рубежей Беларуси: многие пересекающие белорусско-польскую и белорусско-литовскую границу (и физлица, и водители-дальнобойщики) рассказывали о том, что в декларации они были вынуждены отмечать даже купленную для личных нужд пачку кофе или бутылку шампуня. А литовские компании стали жаловаться на срывы поставок европейских грузов через Беларусь из-за усиленных длительных досмотров большегрузов.

По словам начальника главного управления организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля Государственного таможенного комитета Эдуарда Даниловича, активность сотрудников таможни объясняется прежде всего спецификой тех правонарушений, которые они должны пресекать.

- За последнее время белорусской таможней выявлено порядка тысячи нарушений при ввозе товаров, отправителями которых выступали склады, расположенные на территории Литвы. В материалах дел в качестве нарушителей фигурирует уже более 70 литовских складов. По фактам контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере при ввозе товаров от литовских отправителей возбуждено 15 уголовных дел.

Как отметил Эдуард Данилович, сейчас таможенники, которые работают на белорусско-литовской границе, выделяют два основных вида правонарушений - в занижении фактической стоимости товаров, а также попытке ввезти их в Беларусь вовсе без декларирования. Оба нарушения - попытка сэкономить на таможенных платежах, иногда - в сотни раз.

- В пункте пропуска Привалка при проверке грузового транспортного средства, прибывшего из Литвы с предметами брендовой одежды, установлено, что в коммерческих документах заявлена стоимость одной вещи в размере 3 долларов. При этом в последующем установлено, что стоимость единицы одежды составляет 600 долларов.

Фактически, подчеркивает специалист, цена на одну единицу занижалась в 200 раз, при этом размер партии составлял 450 единиц.

Махинации пытаются провернуть не только с люксовыми вещами, утверждают таможенники.

- В другом пункте пропуска приостановлено движение транспортного средства, в котором перемещался товар «вина белые и красные». В документах заявлено, что общее количество алкогольной продукции составляет более 14 тыс. бутылок. Стоимость партии - чуть более 17 тысяч долларов, или 1,2 доллара за штуку. Относительно достоверности заявленной таможенной стоимости возникли сомнения, которые в последующем подтвердились. Стоимость такой бутылки алкоголя составляет 7 - 10 евро, - привел цифры начальник главного управления Госкомтаможни.

Он также отметил, что не меньшие потери для бюджета приносит недекларирование товаров.

- Один из примеров: за 27 поставок товара «одежда, ткани для пошива штор» от транспортно-логистических складов Литвы сумма уплаченных таможенных платежей в общей сложности составила порядка 300 тысяч белорусских рублей. При проверке выяснилось, что в коммерческих документах намеренно неверно указывалось наименование ввозимого товара с целью применения более низкой ставки таможенной пошлины. В результате фактически не были уплачены таможенные платежи на сумму более 8,5 миллиона рублей, естественно, возбуждено уголовное дело.

Эдуард Данилович заметил, что сотрудники таможни стараются максимально сократить время ожидания в пунктах пропуска на границе, и посоветовал просто соблюдать закон:

- Очень рекомендуем бизнесу не жаловаться в средства массовой информации, а подходить к своей работе ответственно и качественно, соблюдать законодательство при перемещении товаров через таможенную границу. И тогда будет все вовремя.

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