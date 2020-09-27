«Мы, белорусы, мирные люди!» Прогулка протестующих в Гомеле закончилась задержаниями, впервые применили светошумовую ракетницу

В Гомеле прошла акция в 50-й день протестов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В центре Гомеля 27 сентября, на 50-й день протестов после президентских выборов, произошли стычки демонстрантов и силовиков. Впервые - с применением светошумовой ракетницы.

Впервые в Гомеле применяли ракетницу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В назначенное время сторонники перемен стали концентрироваться вдоль улицы Советской. Зная об этих планах, ОМОН и внутренние войска выстроились в оцепления в разных частях центра города - одиночных прохожих пропускали. А когда все же, смогла образоваться колонна из нескольких сотен человек, демонстрантам преграждали путь. Несколько раз шествие проходило от оцепления до оцепления.

Протестующие пытались доказать силовикам, что они имеют право гулять по улицам Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Но, наконец, протестующие решили пойти напролом: стали в сцепку и продолжили движение, несмотря на то, что дорогу преградили омоновцы. Неожиданно раздались выстрелы - силовики стреляли вверх из светошумовой ракетницы. Другие распыляли слезоточивый газ - демонстранты отступили, скандируя: «Фашизм не пройдет!»

Участников протестов окружили силовики Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

После такого разгона большая часть протестующих разошлась, около 200 человек собрались у фонтана перед цирком. Когда люди стали водить огромный хоровод вокруг фонтана, силовики шеренгами двинулись на них.

Вокруг фонтана устроили хоровод Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Демонстранты сгруппировались. Друг напротив друга они стояли около получаса. Милиционеры в мегафон заявили и незаконности акции и призвали разойтись. В ответ протестующие скандировали: «Конституция!», «Это ваши действия незаконны!», «Мы мирные люди!». Многие даже запели государственный гимн, который начинается этими словами.

Протестующие становились в сцепки Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Но вот силовики двинулись вперед, самые смелые демонстранты остались стоять в сцепке. Во время разгона к милиционерам подбежал пенсионер и закричал:

- Палками их! У вас же дубинки есть - бейте их, бейте!

Силовики сказали пенсионеру отойти в сторонку.

С другой стороны кричала женщина, когда омоновцы тащили задержанного мужчину:

- Что вы делаете! Отпустите!

- Сильней кричи! - видимо, в шутку ответил милиционер.

Акция в Гомеле закончилась задержаниями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кто убежал, кого схватили - на площадке осталось несколько десятков человек. Женщина спорила с омоновцем:

- Вы меня дубинкой ударили! За что вы женщину бьете!

- Вам говорили уходить и предупреждали, что будут применять спецсредства! - ответил силовик.

Этот мужчина говорил, что он за мир и добро Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Одна из девушек очень перепугалась, тряслась и рыдала - ее мужа забрали в автозак. Девушке дали успокоительные. Многие отправились к зданию Центрального РОВД, куда обычно привозят задержанных на акциях. Кстати, один из задержанных мужчин выскочил в открытые двери автозака, пока все смотрели в другую сторону, и убежал.

Говорят, один из мужчин выскочил из автозака и убежал Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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