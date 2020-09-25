Расплатиться за проезд в минском метро теперь можно и разряженным телефоном

Владельцы гаджетов Apple могут оплатить проезд в метро даже разряженным телефоном Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси заработал сервис Apple Express, который позволяет оплачивать проезд без в метро устройствами Apple без аутентификации (распознавания лица, идентификации отпечатка пальца и т.д.). Пользоваться сервисом могут владельцы гаджетов Apple.

- Держатели смартфонов iPhone SE, iPhone 6s и выше, а также смарт-часов Apple Watch получили возможность просто и быстро оплачивать проезд в метро. Такой сервис позволяет исключить любые заминки, которые могут возникнуть во время оплаты проезда, а значит способствуют повышению пропускной способности в часы, когда пассажиропоток особенно высокий ценно время, - пояснили «Комсомолке» в БПС-Сберанке, который и запустил сервис вместе с Visa и IBA Group. - Теперь для оплаты проезда достаточно приложить гаджет к валидатору.

Сделать это можно даже разряженным телефоном.

- Белорусы стали вторыми в СНГ пользователями данного сервиса, первыми в СНГ его внедрили в России, - отметили в БПС-Сбербанке.

К слову, новшества в оплате проезда внедряют не только в столице. Так, в Борисове с 24 сентября можно бесконтактной банковской карточкой оплатить проезд в общественном наземном транспорте.

- Впервые в мире в Борисове применена бесконтактная система оплаты проезда с использованием технологии Visa Tap to Phone, которую мы внедрили вместе с Visa и IBA Group. Пассажиры наземного транспорта могут оплатить проезд бесконтактной картой Visa, как белорусского так и иностранного банка, причем валидатором при оплате выступает смартфон кондуктора, - сказали в банке. - Все кондукторы автобусов, а пока сервис работает только на этом виде транспорта, обеспечены смартфонами со специальным программным обеспечением, позволяющими производить оплату бесконтактной картой.

Внедрение такой конфигурации сервиса позволило избежать закупки и установки валидаторов, а значит, снизить затратную часть проекта, внедрение которого не потребовало денег из бюджета. На данный момент оплатить проезд можно только картами Visa, но после завершения тестового периода покупать талончики новым способом смогут и держатели Mastercard.

КСТАТИ

В столичном наземном транспорте оплатить проезд бесконтактной картой можно только в трамвайном маршруте №6. Распространение такого способа оплаты во всех трамваях, а также в автобусах и троллейбусах в Минске застопорилось зимой этого года. «Минсктранс» заявил, что он не может «контролировать поступление средств, их объемы и точно установить количество пассажиров».

В БПС-Сбербанке, который занимался внедрением нового способа оплаты, ответили, что «Минсктранс» создает искусственные препятствия внедрению самой современной технологии и никакой проблемы в контроле оплаты нет, тем более, что такая система уже успешно работает в Минском метрополитене и на Белорусской железной дороге.

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