Вернут или нет в Беларуси кредиты на квартиры для многодетных семей?

Две недели назад Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на 40 лет под 1% годовых. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

За десять лет количество многодетных семей в Беларуси выросло почти вдвое - с 62,5 тысячи, согласно переписи 2009 года, до 110 тысяч сегодня. В многодетных семьях воспитываются более 360 тысяч детей. И главная проблема для них - жилищная. До недавнего времени ее решали с помощью льготных кредитов на 40 лет под 1% годовых. Две недели назад Беларусбанк приостановил выдачу таких кредитов.

- По заключенным ранее договорам кредитование многодетных семей на строительство жилья не приостановлено, идет бесперебойное финансирование, - подчеркнула начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Инна Пинковская. - Единственное, на сегодняшний день временно приостановлено заключение новых кредитных договоров, но этот вопрос на контроле и принимаются меры, в том числе на уровне правительства, чтобы в ближайшее время его решить.

На 1 января в очереди на улучшение жилищных условий стояли около 40 тысяч многодетных семей. 15 тысяч из них по плану должны получить свои заветные метры в этом году.

Кстати, в этом году многодетным разрешили досрочно использовать средства семейного капитала - а это 10 тысяч долларов - на строительство жилья. 22 тысячи семей (а это каждая четвертая, имеющая депозит «Семейный капитал») воспользовались этим правом. В Министерстве архитектуры и строительства считают, что это существенная поддержка многодетным, поскольку часто льготного кредита не хватает, чтобы купить квартиру. Так, кредит дают из расчета 20 квадратных метров на члена семьи и норматива стоимости 817 рублей за квадрат. То есть, если в семье 5 человек, то господдержка в виде льготного кредита составит 81 700 руб. А если квартира стоит больше, то за остальные метры можно заплатить, например, средствами семейного капитала.

- До 1 января нынешнего года у нас имелось очень большое количество многодетных семей, которые вынуждены были отказываться улучшать свои жилищные условия, потому что у них имелась дельта жилого помещения, на которую господдержка не предоставлялась, а за счет собственных средств они не могли профинансировать строительство жилого помещения, - отметила Инна Пинковская.

По закону многодетной семье в течение года после постановки на учет должно быть предложено строительство жилья. В маленьких городах и в деревнях это требование чаще всего выполняется, а в областных центрах и Минске значительная часть семей ожидает своей очереди по два-три года.

КСТАТИ

88 800 многодетных семей воспитывают по трое детей, 15 700 - по четверо, 5700 - по пять и более детей. Каждая пятая многодетная семья живет в Брестской области. Самая большая многодетная семья, где растут 14 детей, живет в Ивацевичском районе Брестской области.

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