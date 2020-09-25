Умерла мама избитого подростка Тимура: «В семье осталось 7 детей. Кто будет их опекуном - вопрос»

Тимур пропал из больницы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Умерла мама избитого подростка Тимура из Минска, оказавшегося в реанимации после акций протеста, Татьяна. Женщина воспитывала 9 детей, 7 из них - несовершеннолетние. Пока причина смерти пока неизвестна.

- Не могу пока комментарий давать. Мы пока заняты, - сказала "Комсомолке" днем 25 сентября сестра Тимура Дарсина.

- У мамы Тимура случилось внутреннее кровотечение, - рассказала знакомая семьи Тимура. - Когда пройдут похороны, неизвестно. Семья Тимура верующая, они прихожане Свято-Елисаветинского монастыря.

Напомним, 17-летний Тимур заявил об избиении со стороны силовиков. Подростка из многодетной семьи во время протестов забрали в автозак, когда он шел к другу. Состояние, в котором его привезли в 3-ю городскую детскую больницу из Партизанского РУВД, было на грани - он не мог дышать, бился в конвульсиях, почти ничего не видел. Его ввели в кому. Врачи диагностировали ему ЧМТ, сотрясение мозга, сломанную челюсть, разорванное небо, повреждение ткани в горле... На тот момент парню было 16 лет.

В начале сентября стало известно, что подростка задержали и отвезли на допрос в рамках дела по ст. 293 УК "Массовые беспорядки". Как сообщил Следственный комитет, подросток активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ.

Молодому человеку стало плохо, его доставили в больницу. Оттуда он и пропал. Где сейчас Тимур, неизвестно.

- Семье оказывает поддержку многочисленное количество людей. Во-первых, соседи, знакомые, которые их знают. Во-вторых, волонтеры будут предлагать им поддержку. Кто будет опекуном детей, вопрос еще решается, и, по-моему, еще решается внутри семьи. И уже после того, как они сами это определят, будут подключаться другие юридические органы, которые я, надеюсь, будут помогать, чтобы детей не разделили, - рассказала еще одна знакомая семьи. - Дети эти очень дружны. И у них, по крайней мере, на сегодня у них есть психологические травмы - это Тимур и смерть мамы. Не дай Бог их разделят - это недопустимо. У них есть, где жить, есть двое совершеннолетних сестра и брат, есть дядя - брат матери, есть много людей, которые им помогают.