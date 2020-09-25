«Что сэкономим на АЭС, готовы вложить в строительство». Что даст Беларуси собственный порт на берегах Балтики

Сейчас большая часть нефтепродуктов с белорусских НПЗ идут на экспорт через Литву. Фото: pixabay.com / носит иллюстративный характер

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко принесла громкую новость. Глава республики заявил, что Минск может построить в России собственный морской терминал.

- Очень много мы сейчас говорим и работает уже над изменением логистики по поставки наших товаров. Порт Усть-Луга – это же Ленинградская область. Нам надо договориться во что бы то ни стало, - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, эту идею он уже обсудил на последний переговорах с Владимиром Путиным.

- Он загорелся этим вопросом, - рассказал президент. – И я ему даже предложил финансовое решение: все что сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, строительство терминала.

«КП» вместе с экспертами разбиралась, чем выгоден Беларуси собственный порт на берегу Балтики.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Сейчас большая часть нефтепродуктов с белорусских НПЗ идут на экспорт через Литву. Порт Клайпеды, где переваливают и белорусские грузы, дает почти треть всех доходов бюджета страны. Так что уходу Беларуси в Усть-Лугу литовцы вряд ли обрадуются.

Другое дело, что они сами сделали для этого все возможное. Как только в Беларуси начались волнения, прибалтийские республики и Польша поддержали митингующих. Включился и механизм санкций.

26 августа МИД Литвы опубликовал список из 118 белорусских чиновников во главе с Александром Лукашенко, в отношении которых планировалось ввести ограничительные меры. Правда, в окончательном варианте оказалось только 30 имен. А 24 сентября сейм Литвы выкатил новый перечень претендентов на черный список. В нем оказались, например, министр обороны РБ Виктор Хренин, секретарь Совета безопасности Андрей Равков, начальник Генштаба Вооруженных сил Александр Вольфович.

Правда, черная кошка пробежала между Минском и Вильнюсом еще раньше. Все время строительства АЭС в Островце Литва выступала резко против проекта. Закончилось тем, что прибалтийские республики отказались закупать у БелАЭС электроэнергию.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Россия давно предлагала свои порты для транзита белорусских грузов. Предметно этот вопрос обсуждался в начале сентября на переговорах премьер-министров двух союзных стран.

- Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, проходили через наши порты, - заявил тогда министр энергетики РФ Александр Новак. – У нас есть возможности обеспечить реализацию нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу.

Раньше официальный Минск не раз подчеркивал, что использование российских портов невыгодно.

- С одной стороны, та же Клайпеда Беларуси ближе чисто географически, чем Усть-Луга. Но это странный аргумент, потому что для перевалки белорусских грузов используют, например, эстонские порты, которые уж точно дальше Ленинградской области, - отмечает директор Института национальной энергетики Александр Фролов (РФ).

К тому же, пока мы не знаем, на каких именно условиях будет реализован проект строительства белорусского терминала или использования российских портовых мощностей. Во время переговоров премьер-министров, стороны условились в том числе учесть интересы «Белнефтехима».

- В вопросе переориентации белорусских нефтепродуктов на российские порты есть 2 основных момента. Первый – доставка грузов до терминала. Тут Россия предлагала Минску выгодные условия, например, 50-процентную скидку на перевозку железной дорогой. Но Минск указывал, что ему невыгоден второй момент – плата за перевалку в порту. То есть за погрузку из вагонов в танкеры, - объяснил «КП» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков (РФ). – И сейчас Беларусь пытается решить второй момент: снизить стоимость перевалки грузов, чтобы увеличить свою выгоду.

У Москвы и Минска были и другие подобные проекты. Например, можно модернизировать одну из веток трубопровода «Дружба» и пустить по ней реверсом нефтепродукты. Но для этого нужна гарантия поставок от Минска. Ее пока нет.

- Логика строительства белорусского терминала в Усть-Луге, конечно, есть. Это будет схема вертикальной интеграции, когда белорусские грузы прибывают на белорусский же морской терминал. Кроме того, зачем кормить ту же Литву, которая не признает действующую белорусскую власть, - рассуждает Юшков.

По оценке эксперта, даже действующих мощностей Усть-Луги хватит, чтобы перевалить порядка 5 млн тонн белорусских нефтепродуктов. Это примерно соответствует объему, который Беларусь поставляет своим главным «дальним» клиентам: Великобритании и Голландии.