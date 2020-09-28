В августе 2020 года в зарплате прибавила только Витебская область. На 30 копеек

Подсчитали уровень средних зарплат в разрезе профессий. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В конце каждого месяца Белстат публикует данные о том, сколько заработали белорусы в месяце предыдущем. Сегодня появились цифры за август: средний заработок составил 1276 рублей 40 копеек. Напомним, статистики рассчитывают показатель именно средней номинальной заработной платы, в которую включены и 13% подоходного налога, и 1% страхового взнос в ФСЗН. Если все эти обязательные платежи вычесть из номинальной суммы, то получится чуть менее 1098 рублей - это сумма, которую получил на руки средний белорус в последний месяц лета. Если перевести рубли в валюту по актуальному в последние дни сентября курсу, то средний заработок составил около 490 долларов. И это ниже не раз озвученной на высшем уровне планки «всем по пятьсот».

Однако сказался не только курс: сама номинальная начисленная зарплата по стране в августе уменьшилась по сравнению с июлем на 11,1 рубля. Доходы упали во всей стране, за исключением единственного региона: вы удивитесь, но речь не о Минске, а о Витебской области. Здесь статистики зафиксировали даже рост зарплаты, правда, не очень существенный: всего около 30 копеек.

В разрезе регионов зарплаты распределились весьма предсказуемым образом. Больше 1000 рублей зарабатывают во всех областях, в лидерах - Минск: в среднем в расчетнике столичного работника в графе «начислено» 1766,2 рубля (в июле было на 10,4 рубля больше). В Минской области (именно она занимает вторую позицию в августовском рейтинге) зарплата составила чуть более 1300 рублей, уменьшившись относительно июля сразу на 20,6 рубля.

На 17,2 рубля упали заработки в Брестской области, работникам здесь начислили 1097,3 рубля.

В среднем же снижение по регионам составило около 10 рублей (см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ), и только в Могилевской области работники, сравнив зарплаты августа и июля, не досчитались всего 4,3 рубля, но это область уже длительное время остается самым депрессивным в экономическом смысле регионом Беларуси.

Несмотря на то, что августовские зарплаты по Беларуси упали, есть и хорошая новость: как определил Белстат, реальная заработная плата (то есть, зарплата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 8,2%.

Статистики подсчитали также уровень средних зарплат в разрезе профессий. Постоянные лидеры – айтишники: в августе им начислили 5334 рубля. Это на 162 рубля больше, чем в июле, а за восемь месяцев этого года зарплаты в IT-секторы подросли почти на 900 рублей. Хорошо получают в сфере воздушного грузового транспорта: средний расчетник – 2853,1 рубля (+ 1447 рублей с начала года). Далее следуют зарплаты в горнодобывающей промышленности (2348,1 рубля) и химическом производстве (2219,4 рубля).

Немного подросли и самые маленькие зарплаты. Меньше других в августе получили парикмахеры - 679,2 рубля, но в июле эта цифра была меньше почти на 65 рублей.

Второе место с конца занимают специалисты в сфере творческой деятельности и развлечений - им в августе начислили 708, 5 рубля (прибавка в 3,3 рубля за месяц и 32,6 рубля с начала года). А вот сотрудники библиотек, архивов и музеев получили 704,7 рубля, к сожалению, это почти на 12 рублей меньше, чем месяцем ранее.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средняя зарплата по областям Беларуси в рублях, изменение к июльскому показателю (в рублях)

Брестская область - 1097,3 (-17,2)

Витебская область – 1083,9 (+0,3)

Гомельская область – 1138,1 (-11,7)

Гродненская - 1101,8 (-10,2)

Минская – 1300,3 (-20,6)

Могилевская - 1052,9 (-4,3)

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