«Разрушаются линии электропередач, падают деревья». Когда Минск всерьез займется адаптацией к изменениям климата?

Порывистые ветра могут создавать все больше проблем в жизни города. Фото: Архив "КП"

Вопрос изменения климата - реальный фактор, уже меняющий мировую экономику. И его игнорирование может привести к серьезным экономическим потерям. Поэтому в мире уже несколько лет существует инициативная группа городов по вопросам изменения климата С40. Одна из главных задач группы - обмен опытом между городами для повышения вклада в борьбу с изменениями климата. В группу входят почти сотня столиц и крупных городов. Из стран Восточной Европы в группе состоит пока только Москва. Когда же в нее войдет Минск?

- Я знаю, что есть некоторый географический дисбаланс, например, в группу не включены страны Центральной Азии, - говорит Ева-Мария Граф, представитель Общества международного развития во время онлайн-встречи по устойчивому развитию городов Беларуси и Германии «Триалог 2020». - В этом году не запланировано включение новых городов в сеть, но такая возможность может появиться в следующем году.

Ева-Мария Граф отмечает, что инициатива по включению в эту группу должна, в первую очередь, исходить от самого Минска. По ее словам, в развитых странах зачастую она как раз и исходит именно от представителей власти.

- Губернаторы очень мотивированы работать в сфере изменения климата, разрабатывать стратегию создания экологически чистых городов. И мы бы не стали бы пытаться осуществлять эти проекты, если бы не было такой политической поддержки, - пояснила она. - Существует достаточно много губернаторов, которые в этом заинтересованы, но им не хватает инструментария, который позволяет осуществлять эти проекты. И подобные организации помогают решить эту проблему.

Что это дает?

Мария Фалолеева поясняет, что последнее время города и регионы в вопросах изменения климата играют практически такую же роль, как и страны:

- Последние пять лет города являются весомыми игроками в вопросах изменения климата. Такие изменения произошли после подписания Парижского соглашения, в котором прописано, что города также являются полноценными партнерами соглашения. У двух городов одинакового масштаба может быть больше общего опыта и поддержки, чем у разных стран. Так, Полоцк и небольшой город во Франции могут обмениваться опытом в решении схожих вопросов.

Эксперт отмечает, что С40 - не единственное подобное объединение городов. Так, существует Соглашение мэров, которое также занимается проблемой изменения климата. В него входит несколько десятков белорусских городов, но Минска в этом списке тоже нет.

- Программу Соглашения мэров активно продвигает Европейский союз. И города, которые участвуют в подобных программах, при необходимости могут получать финансовую поддержку на развитие, - объяняет Мария. - К примеру, в городах, которые давно подписались под соглашением уже можно увидеть результат такого партнерства. В Полоцке уже реализована масса проектов. Один из свежих примеров - здесь недавно закончили создание велодорожки по проекту ПРОООН.

Собеседница подчеркивает, что, благодаря участию городов в подобных программах горожане могут пользоваться качественно созданной инфраструктурой, устойчивой к изменениям климата.

- Изменение климата влечет за собой экономические последствия, - подчеркивает Мария Фалолеева. - В городах это, прежде всего, потери для инфраструктуры, это потери, связанные с порывистыми ветрами: как мы видим сейчас, разрушаются линии электропередач, падают деревья. Также из-за повышения температуры могут возникнуть проблемы в работе очистных сооружений. Нужна и дополнительная реакция на участившиеся волны жары летом со стороны системы здравоохранения.

С такими проблемами сталкиваются и другие города мира, а обмен опытом мог бы существенно упростить их решение.

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