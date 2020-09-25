Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак осудили на 675 рублей за неповиновение милиции

Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак осудили на 675 рублей. Фото: onliner.by

В пятницу, 25 сентября суд Октябрьского района рассмотрел дело Людмилы Казак - в протоколе сказано, что она оказала неповиновение милиции. Людмила Казак была адвокатом на многих громких процессах, сейчас защищает члена президиума Координационного совета Марию Колесникову. Людмила считает, что ее задержание связано именно с работой - об этом она говорила в суде.

Адвокат подробно рассказала о том, как ее задерживали: днём 24 сентября она встретилась с коллегой, собиралась ехать в суд на процесс. На улице Коммунистической ее окликнули по имени, а дальше к ней подбежали три человека в масках.

— Они тут же стали запихивать меня в припаркованный открытый автомобиль. Я спросила, что происходит: «Это похищение?» Я кричала «Помогите!» и расставила руки и ноги, но мужчины с применением силы запихнули меня в автомобиль. Я спросила, что происходит, они ответили «сами знаете», — цитирует Людмилу Казак onliner.by.

Свидетелями по этому делу выступали милиционеры с засекреченными именами - Иванов Иван Иванович и Александрович Александр Александрович. Они говорили о том, что Людмила Казак пыталась от них убежать, упиралась. А задерживали ее для "проверки об административном правонарушении за участие в несанкционированном массовом мероприятии".

Судья Александр Руденко признал адвоката виновной - она должна будет выплатить штраф в 25 базовых величин (675 рублей).