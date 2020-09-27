Что происходит в Беларуси в воскресенье 27 сентября: обновляем трансляцию в режиме реального времени

Рассказываем, что происходит в Минске и других городах в воскресенье 27 сентября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все материалы о том, что происходит в Беларуси после выборов 9 августа, мы собрали в теме «Протесты в Беларуси-2020». О том, что происходит в Минске и других городах Беларуси сегодня, мы будем рассказывать в этой трансляции. Кстати, воскресенье 27 сентября - это уже 50-й по счету день протестов. Корреспонденты KP.BY будут описывать происходящее, фотографы - покажут без слов. Если вы видите в городе что-то, что считаете важным, напишите нам в телеграме @kpbelBot. Присылайте фотографии и видео.

Если вы читаете эту трансляцию с мобильного телефона, она может загрузиться не сразу. Подождите, пожалуйста, несколько секунд, не закрывайте страницу.