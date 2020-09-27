Адвокат Максим Знак больше недели голодает в СИЗО. Коллеги записали видео в его поддержку

Максим Знак (справа) и Дмитрий Лаевский (слева). Фото: Павел МАРТИНЧИК

Адвокат и член президиума Координационного совета Максим Знак находится в СИЗО №1 Минска на улице Володарского. В пятницу, 25 сентября, защитники посетили его и сообщили, что Максим уже восьмые сутки держит голодовку, которой хочет напомнить людям о ценности права. На седьмой день его состояние ухудшилось.

- Стали известны некоторые детали: за неделю Максим похудел на 6 кг, в отдельных анализах есть расхождение с нормой. За последнюю неделю его дважды переводили в новую камеру. Теперь он в камере № 46, - рассказал порталу tut.by адвокат Дмитрий Лаевский.

Не остались в стороне и коллеги - адвокаты Надежда Знак, Сергей Зикрацкий и Евгений Пыльченко, которые записали видеообращение в поддержку задержанного. Они уверены, что адвокат преследуется за свою работу, а также просят всех неравнодушных написать ему письмо или открытку.

«Если адвокат рискует оказаться в СИЗО за то, что критикует госорганы и говорит о правах, то как защищать интересы клиента? А на месте клиента может быть каждый из вас», - говорится в видеообращении.

Напомним, 18 сентября Знаку предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». По этой же статье предъявлено обвинение Марии Колесниковой. По словам адвоката Колесниковой и Знака, уголовное дело по этой статье в Беларуси возбуждается впервые. Генпрокуратура посчитала, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.