Список тунеядцев, цены на гречку и получение литовского гражданства. Изменения в Беларуси с 1 октября 2020

Любовь белорусов к гречке непобедима: в любой непонятной ситуации люди закупаются именно ею. Отсюда и повышение цен на крупу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тунеядцев снова пересчитают

Если вы уже успели забыть, что власти страны знают всех неработающих белорусов и вводят санкции за тунеядство, то октябрь - самое время вспомнить об этом. Все трудоспособные и при этом безработные граждане (за исключением декретниц и некоторых других категорий) попадают в специальную базу тунеядцев, которую власти обновляют раз в квартал. Для того чтобы не попасть в обновленный список, не работавшим ранее гражданам нужно подтвердить свою занятость до 21 октября. Иначе последуют санкции: собственникам жилья придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 мая 2021 года - еще и отопление, и газ.

Сколько человек сейчас числятся тунеядцами, доподлинно не известно. Цифру озвучивали только в конце 2018 года, тогда в базе состояло более полумиллиона белорусов.

Обещали отменить роуминг между Беларусью и Россией

Напомним, идея отменить роуминг между странами то поднимается, то снова забывается. На этот раз министерства связи двух стран взяли на себя обязательство отменить роуминг до 1 октября. Но наверняка никто не знает, произойдет ли это в обещанный срок.

- Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена (…) не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков, - заявлял в конце прошлого года ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Расходы на командировки будут считать по-новому

Правительство 22 сентября подписало постановление, которое изменило порядок возмещения работнику расходов по командировкам. Они начинают действовать через 10 дней после официального опубликования. Изменения коснулись аренды жилья работниками в командировках по Беларуси, которые далеко не всегда могли подтвердить проживание в арендной квартире чеками. Теперь ИП и организации (кроме бюджетных) сами будут решать, как оплачивать аренду жилья работникам в зависимости от наличия или отсутствия документов об оплате.

Если чеки есть - работнику возмещается полная стоимость жилья, если нет - 5 - 20%. Конкретный размер возмещения расходов наниматель записывает в своем локальном правовом акте.

А для бюджетных организаций чеки по оплате аренды жилья лучше сохранять, иначе работнику возместят только 5% размеров возмещения этих расходов.

Самолеты начнут летать в Россию и обратно

«Белавиа» и «Аэрофлот» возобновляют рейсы из Минска в Москву, которые прекратились весной из-за пандемии. Улететь в Россию авиакомпанией «Белавиа» можно будет раз в неделю - по средам, «Аэрофлотом» – по субботам. Правда, цены атомные и постоянно меняются. Стоимость билета Минск-Москва на 30 сентября в экономклассе «Белавиа» - 550 рублей (212 долларов), обратный билет на 7 октября – только бизнес-классом за 962 рубля (370 долларов).

Меняется способ подачи документов на гражданство Литвы в Беларуси

С 1 октября изменится порядок подачи документов по вопросам литовского гражданства в Посольстве Литвы в Беларуси. Теперь заявления и копии документов для гражданства нужно будет подавать в электронном виде через информационную систему миграции Литвы MIGRIS. И только в случае положительного ответа предстоит регистрироваться для визита в Посольство с оригиналами документов.

Подорожают сигареты

По традиции в начале каждого месяца Министерство по налогам и сборам устанавливает максимальные розничные цены на сигареты с фильтром. В итоге некоторые сигареты в магазинах становятся дороже на 5 - 15 копеек. С 1 октября на эти суммы подорожают три десятка табачных марок.

Цены на гречку могут измениться

Любовь белорусов к гречке непобедима: в любой непонятной ситуации люди закупаются именно ею. А при повышении спроса повышаются и цены, вызывая шутки про «гречневую икру». Чтобы не допустить очередного всплеска, Министерство антимонопольного регулирования и торговли почти год назад ввело ограничения по максимальной торговой надбавке на эту крупу, и срок его действия постоянно продлевают. Сейчас ограничения действуют до 30 сентября 2020 года, и власти пока не решили, будут ли продлевать регулирование цен на гречку.