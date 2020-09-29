«Пел гимн, водил хоровод, был волонтером»: в Гомеле проходят суды на участниками протестов, кандидату наук дали 8 суток

В Гомеле судили участников протестов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Процессы над участниками протестов в Гомеле имеют свою особенность: они похожи на часть шпионской игры. Заранее узнать, где и когда будут судить демонстранта, почти невозможно. Не раз задержанных приводили прямо в кабинет судьи, дела многих рассматривали в зданиях РОВД, куда никого не пускают. Бывало, что проходили суды и в обеденное время. Именно так произошло 29 сентября с рассмотрением дела Натальи Сусловой - кандидата филологических наук, преподавателя Гомельского госуниверситета имени Скорины.

Студенты и коллеги преподавателя, в том числе декан факультета, буквально дежурили в суде, чтобы попытаться узнать что-то о Наталье Сусловой. Некоторые - два дня подряд. И вдруг стало известно, что преподавателя только что привезли и суд будет в обед. Попасть на заседание успели немногие.

Преподаватель признала, что действительно была на марше 27 сентября и скандировала: «Жыве Беларусь!» - потому что это цитата народного поэта Янки Купалы.

- Сегодня на улицы выходят те люди, для кого не пустой звук филоматы, слуцкие повстанцы, Купала, Быков, Короткевич... И если сегодня говорят, что бело-красно-белый флаг - незарегистрированная символика, то Быков бы с этим не согласился. И Короткевич не согласился бы, и Купала - что нельзя скандировать «Жыве Беларусь». Я уверена, что если бы сегодня жил Быков, гордость нации, и Короткевич, то они были бы с нами на улице, - заявила на суде Наталья Суслова.

Итог - восемь суток ареста. Так что на следующий воскресный марш преподаватель не попадет.

Наталью Суслову посадили на 8 суток Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Днем раньше судили девушек-волонтеров, которые сопровождают акции, чтобы раздавать воду нуждающимся, узнавать фамилии задержанных. Их наказали крупным штрафом. А учительницу из соседнего райцентра судили за то, она водила хоровод вокруг фонтана во время несанкционированной акции.

- Чего хороводы водить, если Новый год не наступил? - как бы удивился судья и дал педагогу 5 суток ареста.

А мужчину из Житковичей обвинили в том, что он пел государственный гимн вместе с другими участниками акции. Судья пытался уточнить, «по какому поводу» мужчина пел гимн и получив ответ «против беззакония в Беларуси», наказал мужчину 10 сутками.

Судили снова и православного священника Владимира Дробышевского. Батюшка уже отсидел 10 суток за участие в пикете и должен был выйти на свободу, но его отвезли из изолятора в суд - там священнику, отцу шестерых детей, добавили еще 15 суток на участие в одном из прошедших воскресных маршей.