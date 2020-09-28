Спецтехника в центре Минска, задержания, отключение интернета: события в Беларуси в выходные 26-27 сентября

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов и продолжаются уже второй месяц Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу, 26 сентября, в Минске задержания начались с самого утра: на благотворительном «Забеге свободных» задержали двух человек. Студенческие акции протеста прошли в БГУИР, МГЛУ. Были временно закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа».

Самым массовым субботним мероприятием стал женский марш. Девушки начали собираться около Комаровского рынка примерно в 14.00. Когда к ним подошла с БЧБ-флагом 73-летняя активистка Нина Багинская, ее поприветствовали аплодисментами и возгласами «Нина - наш герой». Вскоре подъехали микроавтобусы с силовиками, начались задержания.

В минувшие выходные по стране снова прошли протестные акции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Очевидцы сообщают, что некоторым девушкам «предлагали» пройти в машины брутально - тащили за руки и за ноги. Но, несмотря на задержания, женщины вышли на проспект Независимости. Его тут же перекрыли, пропуская только общественный транспорт. Участники марша дошли до площади Победы и, завидев там силовиков, пошли в обратную сторону. На протяжении всего маршрута неизвестные в форме точечно выхватывали людей и уводили их в микроавтобусы.

В воскресенье в столице снова не работал интернет, были закрыты центральные станции метро Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акции протеста под названием «Народная инаугурация» прошли во многих городах Беларуси в воскресенье. Еще до начала марша в столице были закрыты 7 центральных станций метро. Затем «в целях обеспечения безопасности» закрыли еще 4. Не работали несколько торговых центров. Днем горожане стали массово сообщать об отключении интернета. Мобильный оператор А1 объяснил, что снижение пропускной способности интернета связано с распоряжением госорганов. По оценкам СМИ, в столице вышли десятки тысяч человек.

Акция протеста под названием "Народная инаугурация" по всей стране прошла в воскресение Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Впервые за все время поствыборных протестов в Беларуси силовики применили светошумовую ракетницу. А возле цирка ОМОН использовал газ и стрелял в воздух. Было задержано около 20 человек, одному мужчине удалось выскочить из автозака и убежать.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в субботу «в поддержку мира, безопасности и спокойствия» во всех регионах страны проведено 13 мероприятий. В них приняли участие около 40 тысяч человек.

В этот же день на территории 6 населенных пунктов страны прошло 10 протестных акций. По данным ведомства, в них приняли участие около 300 человек. Очаги социальной напряженности в регионах практически отсутствовали. В Минске самым массовым был женский марш. МВД сообщает, что в процессе движения количество участников не превысило 200 человек. Всего 26 сентября были задержаны 150 граждан. До суда в изоляторы водворены 116 человек.

По оценкам СМИ, в воскресенье в Минске вышли десятки тысяч человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, по словам представителя ведомства, по всей стране было задержано не более 200 человек.

- К 18.00 практически во всех регионах страны прошли несанкционированные массовые мероприятия. Стоит отметить, что количество участников таких мероприятий в этот раз было значительно меньше, нежели во все предыдущие воскресенья, - передает БелТА со ссылкой на Ольгу Чемоданову.

Также в МВД рассказали, что в Гомеле и Могилеве силовики применяли спецсредства, но не светошумовые гранаты.

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