Главреду "Нашай Нівы" присудили штраф за участие в шествии 11 августа. Он утверждает, что работал, а не участвовал в акции

Егору Мартиновичу дали штраф. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

28 сентября в суде Заводского района Минска рассматривалось дело об административном правонарушении в отношении главреда издания "Наша Ніва" Егора Мартиновича. Ему вменили участие в уличном шествии 11 августа 2020 года на проспекте Пушкина, где он выкрикивал "Жыве Беларусь", требовал перемен, хлопал в ладоши.

С этим Егор не согласен. Журналист рассказал в суде, что 11 августа работал - освещал события в Минске. Задержали его с применением физической силы силовики, посадили в автозак, отвезли в Заводское РУВД, после чего отвезли в Жодино. Освободили Егора, по его словам, "по особому приказу министра внутренних дел Караева".

В итоге судья Елена Некрасова вынесла решение - оштрафовать Мартиновича на 15 базовых величин (405 рублей).

Родные Мартиновича были готовы к тому, что ему присудят сутки. И обрадовались, услышав, что Егору дали штраф.

Сам Егор хочет обжаловать решение суда, так как не согласен с ним.

Напомним, Егор Мартинович также проходит подозреваемым по делу о клевете в отношении замминистра внутренних дел Александра Барсукова. Его задержали 23 сентября. Из ИВС на Окрестина его отпустили в субботу, 26 сентября.

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