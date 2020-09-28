Хоккеисты минского «Динамо» подарили телевизор 72-летнему болельщику, который не ходит на матчи из-за коронавируса

Фото: кадр видео

После неудачного прошлого сезона в Континентальной хоккейной лиге новый чемпионат «Динамо» начало хорошо. После серии побед минчане занимают третье место в конференции «Запад» и седьмое - в общей таблице чемпионата.

Но трибуны 15-тысячной «Минск-Арены» из-за профилактических коронавирусных мер заполняются только на треть, а многие болельщики в возрасте самостоятельно приняли решение воздержаться от походов на массовые мероприятия.

Один из них - 72-летний Борис Левин. Он 10 лет покупал абонемент на сезон (30 домашних матчей), а сейчас смотрит хоккей только по телевизору.

Клуб выпустил видеосюжет, в котором рассказал о визите к Борису Левину.

- Вместе с парнями мы решили навестить Бориса Абрамовича и напомнить ему, что мы в одном звене, - сказал нападающий Артем Демков, который в компании с Александром Павловичем и Ильей Шинкевичем приехал домой к болельщику.

- У нас есть для Бориса Абрамовича подарок от нашего клуба и нашего партнера КХЛ - большой шикарный телевизор, чтобы он мог видеть наши матчи и болеть за нас, - продолжил Александр Павлович.

Когда игроки заходили в квартиру, Борис Левин внимательно всматривался в их лица.

- Павлович Саша! Я не узнал тебя в маске! - воскликнул Борис Левин.

К приходу игроков семья накрыла стол и угостила их чаем.

Борис Левин показал фотографии с хоккейных матчей, там он еще в хоккейном джерси старого образца. Теперь у него будет и новая форма. Преданному болельщику подарили джерси с номером 48 на спине.

- 48-й. Год моего рождения! Спасибо большое, неожиданно. Вы не представляете, как я рад. Я когда смотрел ваш матч с «Ак Барсом», у меня давление поднялось 200 на 100, пришлось скорую вызвать. Я хочу хорошей игры и хорошей концовки. Надеюсь, что пандемия скоро закончится, и я опять буду вместе с «Динамо».