«При боли в спине зачастую речь идет и о заболеваниях нервной системы, поэтому надо обеспечить ей поддержку»

Причины и продолжительность болей спины у всех разные. Фото: Jesper Aggergaard on Unsplash

Болит спина. Причины и продолжительность болей у всех разные. Можно ли уменьшить боль и заодно успокоить нервную систему, истощенную болевыми стрессами? На эти и другие вопросы ответила на прямой линии с читателями «Комсомолки» Кристина Антоновна САДОХА, врач-невролог высшей категории, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БелМАПО.

«Витамины группы В назначаются в комплексном лечении для усиления действия обезболивающих средств»

- Здравствуйте! Мне 30 лет. Часто после физических нагрузок у меня болит спина в области поясницы. Иногда приходится принимать обезболивающие. Стоит обратиться к врачу или это нормально после нагрузок?

- Боль, которая усиливается при нагрузках, скорее всего, связана с позвоночником. Если будут учащаться эти болевые эпизоды, потребуется комплексное лечение, которое назначит врач. Оно включает не только какое-то нестероидное противовоспалительное средство, но и препараты, расслабляющие мышцы, обязательно - комплексы витаминов группы В (В1, В6 и В12), которые сами обладают обезболивающим эффектом и усиливают действие других обезболивающих препаратов.

- Я по определенным причинам не могу ездить в транспорте. В магазин хожу пешком. Когда несу сумку с продуктами, даже не самую тяжелую, начинает невыносимо болеть спина. Как мне быть?

- Подъем тяжестей, физические перегрузки, дачные работы, переохлаждения, резкие движения - это все факторы риска, которые провоцируют обострения заболеваний позвоночника. C возрастом развиваются дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, и от этого никуда не денешься. Если боли повторяются и, например, в какой-то период не проходят или нарастают в течение двух-трех недель, надо обратиться к врачу за назначением курса лечения. Боль, которая возникает во время нагрузок, можно уменьшить с помощью наружных средств (мазей, кремов, гелей, пластырей) и нестероидных противовоспалительных препаратов.

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«Во время обострения болей в спине массаж противопоказан»

- Здравствуйте! У меня по ночам немеют руки. Это может быть взаимосвязано с болью в спине?

- Да. Это может быть сигналом изменений в шейном отделе позвоночника. Сначала появляется боль в шее, затем боль начинает отдавать в плечевые суставы или в руки. Через какое-то время боль сменяется онемением. Если боли стойкие, продолжаются более месяца, несмотря на лечение, надо сделать МРТ шейного отдела позвоночника. При выявлении значимого конфликта на этом уровне (например, раздражения или сдавления нервного корешка измененным межпозвоночным диском) может потребоваться нейрохирургическое вмешательство. При отсутствии выраженного конфликта доктор назначит вам курс комплексного лечения.

- Спасибо!

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- Здравствуйте! На МРТ у меня обнаружили грыжи Шморля, умеренную клиновидную деформацию тел позвонков, дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника. Когда возникают сильные боли в области грудных позвонков, использую компрессы, мази, реже - уколы обезболивающих. Есть ли шанс избавиться от болей или хотя бы уменьшить их?

- Грыжи Шморля чаще всего не проявляются клинически, и в большинстве случаев это случайная находка при обследовании. А вот клиновидные позвонки могут быть проявлением сопутствующего остеопороза. Поэтому я бы рекомендовала обратиться в Минский городской центр остеопороза. Там вам назначат денситометрию - исследование, определяющее плотность костной ткани, при необходимости назначат дополнительные препараты. Кроме того, с помощью врача ЛФК можно подобрать соответствующий комплекс лечебных упражнений.

- А массаж при острых болях в спине делать можно?

- Однозначно нет. Массаж - это санаторная процедура, он укрепляет околопозвоночные мышцы и не более того. В острой стадии он противопоказан.

«Как понять, что боль в спине - это не заболевание легких?»

- Здравствуйте! Мне 36 лет. Недавно у меня диагностировали две протрузии в шейном отделе позвоночника. Как в связи с этим мне распределять физические нагрузки в тренажерном зале?

- Протрузия - это выпячивание элементов измененных межпозвоночных дисков. Если оно, к примеру, 3 миллиметра, а позвоночный канал на этом уровне - 18 мм и более, то это конфликт малозначимый и эти протрузии - случайная находка. Клинически они, как правило, не проявляются. Нагрузки в тренажерном зале должны быть в удовольствие (умеренные), а не до седьмого пота.

- Но у меня болит спина в области поясницы после длительного сидения. А работа сидячая…

- Да, сидячая работа располагает к проявлениям заболеваний позвоночника, в том числе и боли в спине. И если на шейном уровне у вас выявили какие-то проблемы, то, скорее всего, в поясничном отделе они тем более имеются. Потому что раньше всего при сидячей работе страдает пояснично-крестцовая область, особенно самый нижний поясничный уровень, а потом уже в процесс вовлекается и шейный отдел. Вам надо обратиться к врачу ЛФК или физиотерапевту, чтобы подобрать комплекс упражнений для различных отделов позвоночника, они разные.

- Спасибо!

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- Здравствуйте! Как понять, что болит спина, но это не заболевание легких?

- Понять легко - сделать флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки (иногда и КТ легких). Если это заболевание легких, будут соответствующие проявления. Это может быть кашель, одышка, кровохарканье, переднебоковая боль в грудной клетке на стороне заинтересованного легкого. При болях в грудной клетке также надо исключить заболевания сердечно-сосудистой системы - стенокардию или инфаркт миокарда. При заболеваниях позвоночника чаще всего страдает пояснично-крестцовый отдел, на 2-м месте - шейный, и только на 3-м - грудной.

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- Я полгода уже не могу избавиться от сильной боли в спине, отдающей в ногу. Не помогает ничего. Один врач рекомендовал мне удалить грыжу межпозвонкового диска, а другой специалист говорит, что спешить не стоит…

- Если боль отдает в ногу, скорее всего, это радикулопатия (старое название - радикулит). И если это стойкий болевой синдром, не проходит в течение шести месяцев, то там, видимо, значимый конфликт со сдавлением нервного корешка. Нужна консультация нейрохирурга для решения вопроса о срочности оперативного вмешательства. Сейчас врачи руководствуются такой установкой: если боль не исчезает в течение месяца консервативного лечения дискогенной радикулопатии при больших размерах грыжи, узком позвоночном канале, то рассматривается вопрос об операции.

«Противовоспалительные препараты надо принимать коротким курсом - возможны побочные эффекты»

- Хочу понять, почему врач, когда я обратилась к нему с болями в спине, кроме всего прочего назначил мне и препараты, которые, по сути, представляют собой комплекс витаминов группы В.

- Нестероидные противовоспалительные средства, которые назначают обычно для снятия болей, надо принимать коротким курсом, не более 10 дней. Они далеко не безопасны - возможны побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, почек и сердечно-сосудистой системы. Витамины группы В назначаются, чтобы снизить дозы этих обезболивающих препаратов, сократить курс их приема и, таким образом, сделать лечение более безопасным.

При выраженной боли в спине, особенно при длительной, как правило, страдают нервные волокна, корешки. Это особая боль: стреляющая, пронизывающая, распространяется от поясницы по задней или боковой поверхности ноги вплоть до стопы. Чтобы процесс повреждения нервных волокон не был необратимым, чтобы восстановить и чувствительность, и проводимость нервного импульса по нервному волокну, корешку, и нужны витамины группы В. При курсовом лечении они помогают снять симптомы, которые возникают при повреждении оболочки нерва - онемение, «чувство ползания мурашек», оказывают собственный обезболивающий эффект и усиливают действие других обезболивающих средств, позволяют снизить их дозы и сократить курс лечения, что более безопасно для пациентов. Кстати, сейчас есть специальные препараты витаминов группы В, которые содержат их целесообразную суточную дозу, есть комплексы витаминов группы В в инъекциях и в таблетках.