«Меня вся страна рвет в клочья!»: Александр Солодуха - об инаугурации, Баскове и концертах

Я вижу, что происходит на улицах, но считаю, что смотреть надо поменьше – лучше психика сохранится, - говорит Александр Солодуха. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

Артиста мы застали за репетицией «Песенки первоклассника» - помните, ее исполняла Алла Пугачева: «Нагружать все больше нас стали почему-то»? Александр Солодуха собирается выступить с ней на концерте ко Дню учителя 2 октября во Дворце Республики.

- Прозвучат популярные песни о школе. Хожу сейчас, напеваю «то ли еще будет, ой-ой-ой» - кстати, музыку к этой песне написал Эдуард Ханок - и кайфую!

- Александр, вы сейчас заняты только творчеством или все же наблюдаете за последними событиями в стране, от которых не смогли остаться в стороне даже аполитичные люди?

- Телефон после инаугурации разрывался просто - так много было эмоций. Я пришел домой, был голодный как волк, покушал, помыл посуду, пришел в себя, поработал с журналистами, которые мне звонили. Прочел дочке Варе сказки про принцесс - я обычно ей на ночь читаю... И после того, как уложил дочь спать, посмотрел инаугурацию в записи на одном из каналов. Посмотрел и лег спать - у меня свой режим, ранний подъем. Разучиваю песню, заказов море. Сегодня работаю на свадьбе, еще в субботу - четыре мероприятия.

Александр Солодуха души не чает в дочери Вареньке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Получается, следить за происходящим у вас нет времени?

- Нет, почему же, я вижу, что происходит вечером в Минске на улицах. Но, как учил меня композитор Олег Елисеенков, надо поменьше смотреть - лучше психика сохранится.

- Вас впервые пригласили на инаугурацию президента. Какие впечатления остались у вас от этого события, которое многие назвали тайным?

- Впечатления очень сильные, я действительно был впервые во Дворце Независимости. До этого все, что там происходит, я наблюдал только по телевизору. Меня пригласили накануне вечером, и я с радостью согласился. Президентский оркестр играл в зале, во дворике - военный оркестр… Был очень впечатлен - и от самого дворца, и от радости встречи, и от самого момента.

- Сегодня среди медийных персон Беларуси произошел раскол: кто-то публично выступил с осуждением насилия, кто-то остался в стороне. С кем из коллег у вас изменились или прекратились отношения на этом фоне?

- Ни с кем.

- А поведение и поступки кого из коллег по цеху восхитили в эти дни?

- Композитора Жени Олейника и его жены - певицы Юлии Быковой, которые записали мегасильную песню «Любимую не отдают». Она получилась человечной, не наигранной. Я не люблю, когда песня из-под палки, в которой, как говорится, эмоции выжимают. Тут такого не было - песня пробирает так, что ком в горле и чуть не слезы из глаз.

- Были какие-то условия, на которых вы согласились участвовать в записи клипа на эту песню?

- Абсолютно никаких! Женя Олейник позвонил и задал всего один вопрос: «Мы пишем песню о родине, вы с нами?» И я ответил: «Да, конечно». Все.

Сначала каждый пел свой кусочек песни. Кстати, мне, по-моему, досталась главная фраза всей композиции: «Поднимались не раз только вверх и вперед, белорусы, мы - сила». У меня ведь есть песня «Вперед и ввысь», которая по смыслу пересекается с этой строчкой. Но это я уже осознал потом…

Мы приехали ночью на съемку клипа в телецентр на Макаёнка, 9. Причем я мчался из Беловежской пущи с сыновьями, где мы выступали на «Дажынках». Готовый трек мне прислали, пока я был в дороге, чтобы выучил его. И мы записали на видео по отдельности каждого артиста со своими строчками, а потом всех вместе - для исполнения припева. Мы стоим на видео в цепочке и руки поднимаем, помните? А уже ночью перед «Женским форумом» Женя Олейник прислал мне сам клип, и я увидел всех участников, в том числе российских. Я был удивлен, что откликнулись такие звезды, как Филипп Киркоров, Коля Басков и Денис Майданов - с которым, кстати, у меня хорошие человеческие отношения. Хотелось бы еще Стаса Михайлова, его мне не хватало.

- Скажите пару слов о «Женском форуме «За Беларусь!» в «Минск-Арене» - мероприятии, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Кто и как пригласил вас участвовать в концерте, какую песню вы исполняли?

- Меня пригласила режиссер Влада Артюховская. Она просила исполнить песню «Я люблю вас, белорусы» из моего репертуара. Это обычная практика для таких мероприятий. Потом с помощниками режиссера мы оговариваем технические вопросы: кто каким номером выходит, когда репетиция.

- Вы слышали, после форума были большие вопросы по поводу авторских прав - одна девочка «пела» не своим голосом, да и сестры Груздевы использовали песню «Музыка нас связала» группы «Мираж», хотя, как я понимаю, права на ее исполнение у них не было.

- Об этом я не знаю, но могу сказать, что Груздевы пели живьем, я слушал. Ну а я пел под фонограмму, конечно же, потому что это была телесъемка, а фонограмма для эфира лучше.

2. На женском форуме Александр Солодуха обнаружил, что у него с Николаем Басковым случайно совпали наряды. Личный архив

- Вы выкладывали фото с Басковым, который также приехал на форум…

- Да, мы с Колей не виделись 20 лет. Я уже в концертном костюме и со своими пацанами решил подойти к гримерке Баскова поздороваться. Спросил у его охраны, мне сказали: «Он готовится». Потом подошла одна из организаторов концерта и сказала, что переговорила с Басковым, и, как только он освободится, вы с ним сфотографируетесь. А потом наши выступления поменяли местами - попросили, чтобы Коля выступил передо мной. Я подумал: ну и нормально, у меня Басков на разогреве! Это я так пошутил со своими мальчишками… Коля отработал, идет со сцены со своей охраной - и тут бабах, от охраны в сторону ко мне! Обнялись, расцеловались. Он сказал: «Я слышал, ты хочешь со мной сфотографироваться? Давай».

- У вас очень похожий наряд был, вы заметили?

- Ну да, так получилось. У него из этой ткани были и брюки, и пиджак, и жилетка, да. Мы и поговорить толком не успели - налетели сестры Груздевы, другие девчонки - шум, гам…

4. Во время инаугурации Александр Солодуха сидел между певицами сестрами Груздевыми. Кадр видео.

- Многие артисты жаловались на сложное время пандемии и отсутствие концертов. Как вы справляетесь с этим периодом, есть ли у вас запас на черный день, что сейчас с концертами?

- Я много раз говорил - для меня этот период прошел легко. У меня был мегавыстрел - 55 новогодних корпоративов с 1 декабря 2019-го по 1 февраля 2020-го. 6 марта я отработал пять заказных концертов. А 20 марта, когда уже нельзя было работать, мне пришел заказ, и через 50 минут я в спортивном костюме был в одном из дорогих ресторанов на дне рождения. С 20 марта и до июня мы строили беседку-веранду у меня дома, был занят этим. Ну а там опять пошли заказы.

- Вы жили на свои запасы, отложенные на черный день?

- Да, у меня очень большие запасы (смеется). Которые не иссякли и по сегодняшний день. Ну а сейчас предложений по концертам очень много - это в основном корпоративы. Кассовые концерты в стране я завершил в ноябре 2018 года. Был после этого только один кассовый концерт - 1 мая 2019 года на стадионе «Динамо». Меня страна рвет в клочья - дни рождения, юбилеи, крестины, свадьбы, праздники, дни городов. Даже однажды приходил в роддом - человек хотел поздравить свою жену. Три дня назад родила - я надеваю халат, шапочку, захожу в палату с гитарой и пою. Роженица была в шоке, медсестры в восторге. Приглашали спеть прямо в квартире - это тоже был сюрприз для жены. Чего только люди ни придумают!

3. Вынужденный отпуск во время коронавируса певец посвятил строительству беседки-веранды в своей резиденции. Фото: личный архив

Александр Солодуха у ворот своей резиденции. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- И что, не отказываетесь?

- Никогда в жизни. Если люди хотят, чтобы я пришел, и за это платят деньги - почему бы и нет! А еще идут заказы просто поздравить, по видеосвязи.

- За тем, что пишут о вас в соцсетях, вы следите лично или через сыновей?

- Слежу сам, да. Воспринимаю все с улыбкой. И никогда ни на что не обижаюсь. Если люди мне пишут гадости - это их проблема. Кстати, я отснялся в шикарной передаче «Смысл жизни» для «Первого канала», выйдет 10 октября. Столько вопросов - опять про развод, про деньги, посмотрите обязательно!

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