«Такое ощущение, что мы попали в некую ловушку»: почему белорусы все реже едут учиться в Россию

В Минске прошел Форум регионов двух стран. Фото: pixabay.com / носит иллюстративный характер

За последние 7 лет в России стало в два раза меньше белорусских студентов. Сейчас их 10,7 тысячи, причем это данные еще прошлого учебного года - до пандемии. При этом больше половины из этого числа - заочники.

За те же годы ездить учиться в Польшу стали в 2,5 раза чаще. Сейчас там постигают науки около 7 тысяч выпускников белорусских школ.

- Получается, что в Польше сейчас учится больше белорусских студентов, чем в России на очной форме обучения, - заявил в ходе заседания экспертной сессии высокого уровня в рамках Форума регионов Беларуси и России исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко Вячеслав Сутырин. Он ссылается на данные Министерства образования РФ.

При этом в престижном рейтинге мировых университетов, который каждый год составляет британское агентство Quacquarelli Symonds, 15 польских вузов - из тысячи вообще по миру. Лучший из них - Университет Варшавы - расположился на 321-й позиции. Для сравнения в том же рейтинге числятся 28 российских вузов, 8 из них авторы исследования поставили выше Университета Варшавы.

- Если такая тенденция продолжится, это приведет к радикальному ослаблению дружеских связей между Беларусью и Россией, - предупреждает Сутырин. - Очевидно, что в ближайшие годы в руководство стран, по крайней мере на среднем уровне, придут люди, у которых нет общего прошлого, нет общих смыслов.

По словам эксперта, Союзному государству не хватает системных механизмов.

- Такое ощущение, что мы попали в некую ловушку. Существует устойчивый стереотип, что между Беларусью и Россией все открыто: границ нет, абитуриенты могут поступать на единых началах. Минск и Москва добились этого и успокоились. А страны Запада и Китай тратят по 15 - 20 млн долларов на краткосрочные программы обмена с белорусскими вузами.

В Германии, Польше и других странах есть специальные агентства, которые привлекают талантливых студентов. В Союзном государстве такой структуры нет.

Впрочем, даже несмотря на статус партнеров по Союзному государству, поступить в российские вузы белорусам непросто.

- Очень актуален вопрос увеличения числа квот для белорусских абитуриентов в Россию. Сейчас их предоставляется 200 в год. Это сопоставимо с квотами для Армении, только там почти в три раза меньше население. А Казахстан, например, получает от Москвы в несколько раз больше мест, - отмечает Вячеслав Сутырин.

Да чего далеко за примерами ходить: соседи до сих пор не признают результаты выпускных экзаменов друг друга. Белорусскому школьнику, сдавшему ЦТ, нужно готовиться еще и к российскому ЕГЭ, если он планирует учиться в Москве. Вопрос о взаимном признании экзаменов за последние годы звучал с самых высоких трибун, но подвижек в этом вопросе пока нет.

МНЕНИЕ

«Начинать нужно со школьной скамьи»

- Уверен, работа по вовлечению молодого поколения в идеологию Союзного государства должна начинаться не на уровне вузов, а еще в школе, - заявил заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько. - Когда-то у нас были совместные олимпиады, научные конференции. Я понимаю, что отправить несовершеннолетнего подростка в другую страну довольно сложно. Нужно, чтобы его сопровождал педагог, которого придется оторвать от работы и так далее. Но уже в старших классах многие ребята, которые потом осознанно пойдут за высшим образованием, определяются со своим будущим. При этом та же Польша или Чехия как раз работают с нашими детьми со школьной скамьи. Проводится огромное количество мероприятий, направленных на школьников, им показывают перспективы образования в Европе. И в итоге, к концу 11-го класса, когда появляется вариант с учебой в России, они уже определились с тем, куда будут поступать.