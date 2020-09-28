В усадьбу Огинского - за $170, в Мосар - за $50. Белорусы стали чаще путешествовать по стране, и вот куда едут

Белорусы предпочитают активный отдых Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В докоронакризисные времена туристическая отрасль Беларуси довольно крепко стояла на ногах - по данным Белстата, за прошлый год полторы тысячи белорусских турагентств обслужили 2,5 миллионов туристов и экскурсантов. Зарубежные туристы тоже не обходили нашу страну стороной - за год Беларусь посетили 405,5 тысячи человек из 115 стран. Больше половины из них - почти 218 тысяч туристов - что предсказуемо, из России. На втором и третьем местах - также соседи: 79 тысяч туристов из Литвы и более 61 тысячи - из Польши.

В этом году ситуация, конечно, другая. О том, как отразились закрытые из-за коронавируса границы на туризм в Беларуси, «Комсомолка» расспросила у председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого.

- Удар, нанесенный по туриндустрии весной 2020 года, в значительной степени деформирует всю производственную цепочку въездного туризма и экспортного турбизнеса, - сказал наш собеседник. - Пострадали перевозчики, гиды, туристические компании, городские гостиницы. Если отрасль не получит мер поддержки и организационного плана выхода из кризиса, мы лишимся кадров, дистрибуции и иных компонентов производственной цепочки в туротрасли. Заново выстраивать отношения с иностранным рынком обойдется значительно дороже. Конечно, в 2021, но, возможно, что и в 2022 году, экспорт туруслуг станет возможен снова, однако формат продукта и критерии потребления, полагаю, существенно изменятся.

Этим летом белорусы практически не могли никуда выехать, за исключением нескольких стран -Албании, Черногории, Сербии, Турции, Туниса и Египта. На короткий период были возможны поездки в Украину. Но отпуска-то никто не отменял!

- За это лето естественным образом были созданы беспрецедентные условия для спроса на внутренний туризм, - отметил Филипп Гулый. - Во-первых, появилась массовость активных самостоятельных путешествий: люди семьями, целыми группами стали активно выезжать в походы на байдарках, на велосипедах. Стала востребована всевозможная экипировка и инвентарь. Можно говорить и о запросе на оборудованную инфраструктуру. Во-вторых, традиционно популярен отдых на природе, в агроусадьбах, в спа-центрах, на турбазах, в санаториях - все это не пустовало и не простаивало. Люди стали ориентироваться на более качественный сервис, на ассортимент дополнительных услуг. Отдельно стоит выделить экскурсионные поездки, как организованные, так и самостоятельные. Наши соотечественники плохо знают в большинстве своем потенциал Беларуси, однако запрос на интерес и познания стал в разы выше.

Туристических троп в стране хватает Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР С ПИТАНИЕМ - ОТ 180 РУБЛЕЙ»

- Люди стали больше ездить, но я не могу сказать, что белорусы до этого не ездили по своей стране, и что коронавирус и закрытые границы оказали принципиальное влияние, - считает экскурсовод и «Лучший гид Беларуси 2018» Евгений Апанасевич. - Да, были внутренние туристы, которые раньше обращали меньше внимания на Беларусь либо путешествовали по ней один-два раза в год. Сейчас, когда возможности выехать за границу фактически нет, они стали чаще путешествовать по своей стране. Уменьшилась экскурсионная работа, потому что белорусы в меньшей степени пользуются услугами гида - или в целях экономии, или рассуждая в духе «я все сам посмотрю». Но у топовых гидов заказы были и есть, просадка была в мае, но по итогам лета ситуация улучшилась, и к концу сезона были расписаны фактически все выходные.

- Какие туры по Беларуси востребованы?

- Популярностью пользуются комбинированные туры. Например, мы делаем тур, в который входит экскурсия по Будславу, болоту Габы, сплав на байдарках, мастер-классы по деревообработке и сыроварению. Это такой микс, в котором каждый найдет для себя то, что понравится больше всего. При этом эти комбинированные туры предлагают чаще всего не турфирмы, а частные проекты и инициативы. Турфирмы не то, чтобы не способны собрать такой тур, но они продают услугу, а проекты - эмоции. Люди едут не только, чтобы посмотреть что-то, но и для того чтобы пообщаться. И проекты позволяют найти тематическое общение: йога, экотуры.

- Сколько в среднем стоит двухдневный тур?

- Около 180 -190 рублей. Это будет тур на субботу-воскресенье, с питанием, программой, двумя мастер-классами, баней, дегустациями.

КСТАТИ

Популярные агрегаторы по подбору туров предлагают более 100 вариантов экскурсий по Беларуси. Ценник - от $25 с группы до $200.

Например, за $25 можно съездить из Минска на трехчасовую экскурсию в Логойск или четырехчасовую - в Хатынь с заездом на Курган Славы (хотя в Хатынь есть экскурсии и по $65). Самые дорогие поездки из стрлицы - в Брест с посещением Брестской крепости и Беловежской пущи (200 долларов на 6 человек, поездка на минивэне) и экскурсия «В былую Литовскую губернию Российской империи» с заездом в усадьбу Огинских в Залесье, город Сморгонь с мемориалом героям Первой мировой войны, деревни Солы, Ворняны и Гервяты с их величественными костелами. Эта поездка на шестерых обойдется в 170 долларов.

Популярные экскурсии в Несвиж или в Будслав - Глубокое - Мосар обходятся в среднем в $50 с группы плюс транспортные расходы.

С каждым годом также увеличивается туристическая привлекательность сельского туризма. Туристов готовы принять 2760 агроусадеб. В прошлом году их услугами воспользовались почти 515 тысяч человек (годом ранее - 422 тысячи). Средняя продолжительность пребывания туристов в агроэкоусадьбах - 2 дня.

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