Как вернуть деньги за проезд, если нужную станцию метро закрыли?

С этим вопросом «Комсомолка» обратилась в Минский метрополитен. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В последнее время как минимум раз в неделю в Минске закрывают сразу несколько станций метро. Как правило, об этом пассажиры узнают, уже оказавшись в подземке. Причем иногда о том, что станция «закрыта для входа и выхода» можно узнать, только подъехав прямо к ней.

- Я ехала на работу в воскресенье днем. Выходила на «Площади Победы», и прямо за мной закрыли вход на станцию, - рассказала минчанка Ольга. - Мне повезло, что я успела доехать до нужного мне места, но если бы я вышла из дому на пару минут позже, то добираться до работы пришлось бы как-то иначе. Получается, что в следующий раз я могу заплатить за проезд, но не смогу добраться на метро до нужной станции. Как в таком случае вернуть свои деньги?

С этим вопросом «Комсомолка» обратилась в Минский метрополитен. Оказалось, что в случае закрытия нужной станции вернуть деньги нельзя, но зато можно получить взамен бесплатную поездку.

- Пассажиру, который попал в такую ситуацию, стоит обратиться к инспектору службы безопасности метрополитена, на которой он вышел, и заявить о том, что он не смог воспользоваться услугой метро, так как не вышел на нужной станции в связи с ее закрытием, - пояснили «Комсомолке» в Минском метрополитене. - Инспектор сопровождает пассажира к билетному кассиру и кассир по устному заявлению выдает товарный чек, по которому можно в любой день проехать в метро бесплатно.

В качестве компенсации получить обратно жетон или деньги нельзя, рассчитывать можно только на товарный чек. Фото: предоставлено читателем КП.

Собеседник пояснил, что в качестве компенсации получить обратно жетон или деньги нельзя, рассчитывать можно только на товарный чек: «Это обусловлено требованиями нормативно правовых актов». Для получения такого чека предъявлять никаких документов не нужно - достаточно устного заявления.

- Такой механизм существует давно, более часто прибегать к нему стали со второй половины лета. Мы всегда идем навстречу. Пока им пользуются добропорядочные граждане, - отметил представитель минской подземки.

Сколько уже выдано таких чеков, в метрополитене не подсчитывали.

КСТАТИ

Узнать, какие станции метро временно закрывают можно в telegram-канале Минского метрополитена. Новости здесь появляются в день закрытия, также здесь сообщают о том, какие станции возобновили работу.

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