«Сын решил жить отдельно - и мой мир рухнул»: психолог о том, когда и как дети должны отделиться от родителей

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Дети вырастают и стремятся уехать из-под родительской крыши. Казалось бы - естественный процесс, но далеко не все мамы и папы легко с ним справляются. В психологии есть даже такой термин - «синдром опустевшего гнезда» - состояние депрессии и горечи, которые испытывают родители, когда их дети уезжают из дома.

Наша читательница Татьяна рассказывает о том, как решение 20-летнего сына жить отдельно стало для нее катастрофой.

«Зачем жить с чужой теткой, если можно съехаться с парнем, и он возьмет все расходы на себя!»

«Скажу сразу: я никогда не была матерью-наседкой, которая всецело контролирует ребенка и решает, с кем ему дружить, когда есть и во сколько ложиться спать. Я всегда считала себя прогрессивной женщиной и знала: когда сын решит жить отдельно - я не буду делать из этого катастрофу. Но когда этот момент настал, мой мир рухнул.

Сыну всего 20 лет, он учится и подрабатывает. У него есть подружка, ей 19, тоже студентка. Время от времени она оставалась у нас ночевать - я не имела ничего против, даже наоборот: люблю, когда они смеются и что-то делают на кухне. Да и это была хорошая возможность собраться и поговорить о чем-нибудь всем вместе. Но пару недель назад сын «обрадовал» тем, что ищет арендную квартиру. Причем так буднично:

- Мам, мы решили жить вместе. Где мое постельное для одеяла, я заберу его с собой.

Фото: unsplash.com

Я предложила им жить у нас - в квартире две изолированные комнаты, никто никому не будет мешать. А вместо того чтобы выкидывать деньги на аренду, копили бы на свое жилье. Сын вроде со мной согласен, но подружка ни в какую. И я догадываюсь почему: она приезжая и все равно снимает квартиру. Зачем жить с чужой теткой, если можно съехаться с парнем? И он, как джентльмен, возьмет все расходы на себя! Видит Бог: я не хотела быть плохой свекровью, но превращаюсь в нее!

У меня так много вопросов без ответа: как пережить этот кризис? Как достучаться до ребенка, ведь для него сейчас слово 19-летней девчонки важнее моего? Станет ли сын самостоятельным? Он же у меня на полном серьезе спрашивает, в какую воду бросать пельмени: в кипящую или холодную. Да и зарабатывает он немного совсем: по сути, все деньги будут на аренду уходить. А как же коммуналка, интернет, еда, кино? У меня нет лишних средств, чтобы помогать ему. А дома у нас хотя бы закатки, картошка своя.

Вы знаете, я понимала, что рано или поздно это произойдет. Но теперь я испытываю бесконечную боль и тоску. И неприязнь к его подружке, которая забирает у меня мир. Не представляю, как буду заходить в пустую комнату, где рос, учился, плакал и смеялся любимый ребенок».

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Если отделение ребенка от родителей прошло корректно, именно к ним он будет возвращаться за поддержкой»

- Когда люди долго были вместе, а потом разъезжаются, то это событие часто воспринимается как самое настоящее горе со всеми его классическими стадиями: отрицание, злость, торг, депрессия, принятие, - объясняет Наталья Олифирович, кандидат психологических наук, гештальт-терапевт. - И не важно, что именно происходит: развод с супругом, отъезд выросших детей, переезд в другую страну от родственников - эти фазы будут сменять друг друга, погружая человека то в злость и обиду, то в лихорадочный поиск выхода, то в депрессию, безнадежность и отчаяние.

Психолог считает, что каждому из нас в своей жизни предстоит ответить на вопросы.

Во-первых, в каком возрасте человек считается взрослым? Парадокс состоит в том, что ребенок становится взрослым именно тогда, когда начинает самостоятельную жизнь. Но родители часто затягивают этот прекрасный момент: ведь пока дети живут с ними, они как бы все еще молодые, им есть о ком заботиться и что рассказывать знакомым. Например, есть вполне жизненный анекдот: «Еврейские мамы считают, что зародыш не может считаться жизнеспособным, пока он не закончил мединститут или юрфак».

Фото: unsplash.com

На Западе нормально, когда ребенок начинает жить самостоятельно в 18 - 20 лет после окончания школы. Молодые люди совместно снимают жилье или живут в студенческих городках. При переезде в другой город выросший ребенок однозначно начинает самостоятельную жизнь. Но когда все живут в одном городе, родители часто пытаются оттянуть момент сепарации и предлагают еще немного пожить вместе, объясняя это удобством, экономией и другими причинами, тем самым тормозя взросление.

Вовремя отпуская детей в «большое плавание», мы сохраняем в семье любовь и доверие

Во-вторых, как должны проживать выросшие дети и их родители: вместе или отдельно? Это примерно как про беременность: она должна завершиться родами или ее можно вынашивать вечно? Наша жизнь состоит из спокойных периодов и кризисов, одним из которых являются разные рождения. Реальное появление на свет, появление собственного Я, подростковый кризис и, конечно, вылет из родительского гнезда - все это нормальное течение жизни.

И если даже вы владелец небольшого замка, выросшему ребенку нужно в какой-то момент отделиться, чтобы опериться, научиться летать и с радостью возвращаться к родителям - в гости, немного пожить, залечить раны, отдышаться. Но, чтобы сохранить любовь, уважение, доверие, детей нужно отпустить во взрослую жизнь, дать им возможность научиться плавать. Если этот период упустить, у ребенка может развиться апатия, депрессия, потеря интереса, и он всю жизнь будет тлеть, а не гореть. Поэтому разумно отпускать детей во взрослую жизнь, даже если приходится украдкой вытирать слезы, и дать им возможность совершать свои ошибки, набивать шишки, переживать свои первые утраты. Если сепарация прошла корректно, именно к родителям они будут возвращаться, чтобы получить поддержку и заботу в сложные моменты.

Если сын или дочь справятся с самостоятельной жизнью – это лучшее свидетельство того, что они хорошо воспитаны

В-третьих, что делать, если ребенок не готов к самостоятельной жизни и хочет жить отдельно? Поговорить, высказать свою позицию и смириться. У каждого ребенка - огромный потенциал, и если ему уже есть 18 лет, он - совершеннолетний гражданин. Он может работать, обеспечивать себя финансово, искать варианты жилья. Лучше пусть двигается и рыщет, как молодой волк, чем лежит на диване, как японский хикикомори, и страдает от депрессии. Отпустите - и если он не выдержит испытания, то вернется. Ведь проблема сегодняшнего дня - это не синдром опустевшего, а синдром переполненного гнезда - многие дети категорически против того, чтобы взрослеть, и, как Питер Пен, хотят вечно оставаться маленькими и жить с родителями.

Фото: unsplash.com

Автор письма искренне беспокоится за сына. Но одновременно мама злится на него, однако эта злость смещается на его подружку. Однако он не теленок, и без его желания вряд ли бы девочка утащила его во взрослую жизнь. Поэтому самое разумное - сказать ему, что он всегда может вернуться со своей девушкой, и отпустить его в свободное плавание. Если сын справится с самостоятельной жизнью - это лучшее свидетельство того, что мама его хорошо воспитала.

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