На польской границе Беларуси - никаких углубленных досмотров, на литовской - очередь из фур

С учетом сложившейся обстановки на границе с Евросоюзом белорусская таможня усилила таможенный контроль. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Александр Лукашенко, выступая на «Женском форуме «За Беларусь» 17 августа, сделал заявление про закрытие западной границы.

- Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, - сказал Лукашенко.

До этого ни о каких изменениях на границе никто не слышал. Это заявление привело в замешательство: зачем закрывать границу, если из-за коронавируса она и так закрыта? На тот момент Польша и Литва не отменяли ограничения на въезд.

На следующий день появились пояснения. В плане пересечения границы ничего не меняется - кого-то не впускать или не выпускать команды нет. А 18 сентября Государственный таможенный комитет объявил, что усиливает контроль за ввозимыми через границу ЕС товарами. Нормы остаются прежними, но досмотр будет более тщательным.

Еще до того, как появились официальные комментарии, люди в чатах стали жаловаться на то, что на границе «стали трясти» - тщательно досматривать и не пропускать даже с пачкой кофе.

- Всех, кто с товаром, разворачивают или заставляют декларировать. С любым товаром возвращают, даже килограмм кофе не провезешь себе, только личные вещи! - писали в телеграм-чате «ГраницаBY».

В профильных группах в соцсетях жаловались и водители-международники. Они писали, мол, не разрешают провезти через границу лекарства по рецепту и даже купленную на перекус шоколадку - все до единого товары нужно вносить в декларацию.

«ТУТ ДЕЛО НЕ В ЗАКОНЕ, А В ВЕЗЕНИИ»

Через неделю после этих новостей «КП» побывала на пункте пропуска Варшавский мост в Бресте.

Машин здесь мало. Хотя Польша уже объявила об открытии границы для всех желающих (единственное условие для въезда - согласие отбыть 10-дневный карантин), ажиотажа на границе не наблюдается.

- Проехали границу за полчаса - просвистели, считай. Все как обычно, никаких углубленных досмотров. Везем с собой в Беларусь сладости, одежду, еще всякое разное по мелочи. Открыли багажник, глянули… «Спасибо, проезжайте», - делятся впечатлениями о пересечении границы в Бресте Татьяна и Владимир.

- Ни слова не сказали ни поляки, ни наши. Спросили, везу ли запрещенные товары - конечно, не везу. Ну и все, свободен. Я слышал, что у людей были проблемы - оставляли на границе часть покупок, например моющие средства, еще какие-то продукты. Но я думаю, тут дело не в законе, а в настроении. Все на усмотрение пограничника или таможенника. Если они решат по каким-то своим инструкциям, что это товары не для личного пользования, а для продажи - будут трясти. Нет - проезжай спокойно. Когда людей с покупками разворачивали, это была какая-то, наверное, внутренняя инструкция ради перестраховки. Президент же сказал усилить границу - вот и усилили: ни мышь, ни корм для мыши не проскочит, - рассуждает Олег, который возвращается из рабочей поездки в Варшаву.

В ОЧЕРЕДЯХ ИЗ ФУР ВИНОВАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОЙ?

В пункте пропуска Козловичи на границе с Польшей, в который упирается трасса М-1, тоже спокойно.

- Все в штатном режиме, везти можно по норме, - коротко рапортует водитель грузовика на минских номерах.

Про очереди фур на Козловичах в понедельник, 28 сентября (кода номер сдавался в печать. - Ред.), ничего не слышно. В то время как на границе с Литвой ситуация напряженная. По данным Госпогранкомитета на 14.00 в Котловке на выезд из страны стоят более 110 машин, в Каменном Логе - более 200, в Беняконях - более 120, в Привалке - около 150. То есть всего на литовско-белорусской границе собралось без малого 600 грузовых машин.

Несколько дней назад таможня заявляла о техническом сбое в системах, с помощью которых принимаются электронные таможенные документы. Возможно, с этим и связаны большие очереди на границе.

- До восстановления работоспособности информационных систем предлагаем субъектам хозяйствования осуществлять декларирование с использованием декларации на товары на бумажном носителе с представлением ее электронного вида, - информировал Государственный таможенный комитет Беларуси 23 сентября.

Дополнительной информации относительно очередей или работы систем электронного декларирования не было.

ОФИЦИАЛЬНО

- С учетом сложившейся обстановки на границе с Евросоюзом белорусская таможня усилила таможенный контроль, в том числе в отношении физлиц, которые везут через границу товары. Это сделано с тем, чтобы не допустить перемещения через границу запрещенных и ограниченных товаров, а также ввоза коммерческих партий товара под видом товаров для личного пользования, - так в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси комментировали информацию о бестоварном въезде.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Россия заявляет о срыве сроков доставки грузов

Российское издание «КоммерсантЪ» пишет, что после того, как в Беларуси заявили об усилении контроля, стали срываться сроки доставки грузов в РФ. Европейские грузы, следующие транзитом через Беларусь, опаздывают в среднем на 5 дней, сообщают источники издания. Это связано с углубленным досмотром на границе. Если раньше тщательному осмотру подвергали только фуры, которые вызывали подозрения, то теперь - чуть ли не все подряд.

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