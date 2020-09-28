В расписании - 36 дел, по 10 минут на каждое: как шли суды над задержанными на женском марше в Минске

Суды проходили в маленьком кабинете, не рассчитанном на большое количество слушателей Фото: Павел МАРТИНЧИК

С утра понедельника, 28 сентября на стенде с расписанием дел в суде Первомайского района Минска висел внушительный список – судья Максим Трусевич с 10.45 до 16.40 должен был рассмотреть 36 административных дел. На каждое отведено по 10 минут. У всех 36 задержанных - одна и та же статья, 23.34 – «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Чуть позже расписание откорректировали – у судьи Трусевича осталось 17 дел, еще 18 – у судьи Кулик. Сегодня здесь судили задержанных на женской акции, которая прошла в субботу, 26 сентября.

В коридорах суда было необычно многолюдно Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из-за такого количества процессов в суде было необычно многолюдно. Все скамейки в коридорах на втором этаже были заняты, люди ждали процессов и у входа в суд.

Как и было указано в расписании, поначалу судья Максим Трусевич рассматривал дела в среднем за 10 минут. Процессы проходили в маленьком кабинете, не рассчитанном на большое количество слушателей: рядом со столом судьи – всего три стула.

В 12.30 в коридоре по-прежнему было много людей, которые ждали процессов по делам своих родных Фото: Павел МАРТИНЧИК

Задержанных в суд не доставляли, с ними связывались по скайпу. Монитор повернут так, что видеть человека на экране мог не только судья, но и родные. До того, как судья появлялся в зале, они успевали пообщаться:

Виктории суд назначил 14 суток ареста Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мама, кветкі, якія я набывала, стаяць дагэтуль! Тату - з днем нараджэняя! – отвечает на переживания мамы Виктория Богданович.

Девушке 20 лет, она третьекурсница Европейского гуманитарного университета. В протоколе сказано, что в 26 августа она приняла участие в митинге на улице Веры Хоружей. Виктория рассказывает, что ее задержали люди в камуфляжной форме, отвели в бус. Потом пересадили в другую машину сотрудников милиции.

Многие провели несколько часов в ожидании Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я спрабавала спрачацца, але мне сказалі, цытую: «будет по-плохому». На Веры Харужай я была, таму што набывала кветкі. Хацела зрабіць сюрпрыз тату, у яго дзень нараджэння.

Свидетелей ни на этом процессе, ни по делам других задержанных, где мы присутствовали, не было. В протоколе были только показания сотрудников Первомайского РУВД, которые говорили, что Виктория (как и другие задержанные) принимала участие в митинге.

На рассмотрение дела уходило в среднем 10 минут Фото: Павел МАРТИНЧИК

Суд решил, что ее вина доказана и назначил арест на 14 суток. Процесс длился около 8 минут. Скайп в зале суда не выключали – судья попросил пригласить в зал слушателей по следующему делу, а по ту сторону экрана в это время произошла небольшая заминка. В мониторе появился мужчина (возможно, это сотрудник РУВД или ИВС на Окрестина), уточнил:

- Что там предыдущей девушке дали? 14 суток? Понятно, присаживайтесь, - предложил он стул следующей задержанной девушке.

Это 18-летняя Мария Суворова. Девушка учится в том же университете, ЕГУ, только на втором курсе. В протоколе написано, что она не только приняла участие в митинге, но и выкрикивала лозунги: «Жыве Беларусь!», «Президент Света».

Суды длились около 10 минут Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мария говорит, что на улице Веры Хоружей оказалась, потому что там была назначена встреча с подругой.

- Это было самое удобное место и время для встречи? – спрашивает судья Трусевич.

- Мы так договорились.

По словам Марии, на улице Веры Хоружей она собиралась встретиться с подругой. Суд наказал ее 13 сутками ареста Фото: Павел МАРТИНЧИК

Марии суд назначил 13 суток ареста. Ее родители, выходя из кабинета, не сдержались:

- Что вы творите, это кошмар!

Мама девушки рассказала, что вечером в субботу Мария должна была прийти домой после встречи с подругой. О том, что Маша домой сегодня не вернется, родителям сообщили друзья их дочери. Чтобы найти дочь, родители просматривали чаты о задержанных в Телеграме, потом были 4 часа ожидания в РУВД.

- Маша успела сообщить, в каком она РУВД. Мы поехали туда, потом узнали, что ее перевезли на Окрестина. Очень переживали, потому что у нее атопический дерматит. Большое спасибо волонтерам, они нам очень помогли правильно сложить передачу, лекарства для Маши приняли.

По правую руку от судьи на столе лежали несколько томов книг о правах человека Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Возможно, мы что-то крикнули или сказали, что сотрудники расценили как участие в массовом мероприятии»

В 12.30 в коридоре по-прежнему много людей, которые ждут процессов по делам своих родных. Здесь родители, друзья, мужья и жены задержанных. Диалоги, которые здесь завязываются, иногда похожи на те, которые можно услышать в очереди в поликлиниках:

- Здравствуйте, мы на 12.50.

- Ой, вы знаете, мы на 12.20 – и еще не вызывали.

Из зала суда тем временем выходит радостный мужчина – его жене дали 675 рублей штрафа, не сутки.

- Это, наверное, потому что дети есть, - пытаются понять логику решений в очереди.

В 13 часов, когда в суде объявляют перерыв на обед, несколько десятков человек перемещаются во дворик у входа в здание. Кто-то из проезжающих мимо водителей сигналит, рядом останавливается мужчина, удивляется толпе:

Во время перерыва люди переместились на улицу Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А что такое, раздают что-то?

- Да, штрафы – можете подходить.

- Так в очереди же нельзя на улице собираться – опасно, - продолжает шутить мужчина.

После перерыва в суде продолжаются процессы. Кто-то выходит из зала со слезами, на вопросы люди отвечают коротко: 13, 12, имея в виду сутки, которые дали их родственникам.

Иногда родные покидали зал суда в слезах Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Рудак уже сегодня будет дома. Его суд оштрафовал на 30 базовых – это 810 рублей. Александр рассказывал в суде, что не планировал участвовать в митинге – вместе с другом вышел из бара в районе площади Якуба Коласа.

- Я собирался пойти к маршрутке, он – в метро. Возможно, мы что-то крикнули или сказали, что сотрудники расценили как участие в массовом мероприятии.

Но кричал ли он вообще, и, если да, то что, мужчина ответить не смог.

Задержали друзей возле ТЦ «Импульс». В автозак их отводили сотрудники в оливковой форме. В РУВД, куда их привезли, у Александра не нашли ни символики, ни запрещенных предметов, только мокрое полотенце – в тот день он еще успел побывать в бане. А в воскресенье собирался поехать к родственникам в Витебскую область. Поездку пришлось отложить.

Адвокат Александра отметил, что милиционеры, которые в протоколе указаны как свидетели – это не те люди, которые задерживали Рудака.

- Это участковые инспекторы РУВД, а задерживали его люди в оливковой форме. Место задержания в протоколе тоже указано неправильно, - добавил защитник и попросил отправить протокол на доработку.

Суд решил наказать Александра штрафом.

- Штраф? Спасибо! – обрадовался Александр.

Судья рассмеялся:

- Не за что!