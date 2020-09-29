«В Беларуси храбрые женщины - это факт»: Ольга Хижинкова об увольнении, ситуации в стране и планах

Ольга Хижинкова уверена: белорусы - единый народ, который не должен допустить ненависти друг к другу.

- Вы написали, что поводом для увольнения стали ваши взгляды. Вы были одной из первых, кто осудил насилие еще в июле 2020 года, когда люди становились в цепи солидарности. Ожидали такой реакции от госучреждения, где работали?

- Да, для меня это не стало неожиданностью. Еще в июне сделала свой первый пост в Инстаграме о недопустимости инакомыслия и мысленно попрощалась с работой. Условие мне поставили в сентябре: или молчи и работай, или расстаемся. В моих словах увидели чуть ли не экстремизм, а поскольку я работаю с подростками, вовсе расценили это почти как агитацию посредством соцсетей. Я думала, что все произойдет гораздо раньше: летом, чтобы не погружаться в учебный процесс, не знакомиться с детьми, не привязываться к ним. Очень тяжело бросать то, что сильно любишь…

Но мое увольнение - это новость, которая теряется среди вороха аналогичных новостей. К сожалению, сейчас маркером нашей профпригодности стали наши взгляды. Тяжело воспринимать новости о том, что увольняют людей, которые спасают сотни жизней. Например, бывшего директора РНПЦ «Кардиология», доктора медицинских наук, профессора Александра Геннадьевича Мрочека сняли с должности из-за того, что он высказал свою позицию. Школе плавания трехкратной олимпийской медалистки Александры Герасимени не продлили договор аренды в государственных школах, где она в том числе занималась с детьми-аутистами (знаменитая спортсменка открыто заявила о непризнании итогов выборов, а также осудила насилие. - Ред.). При этом в Беларуси, насколько я знаю, нет госпрограмм помощи детям с аутизмом, этим никто больше не занимается. Получается, государство просто лишает помощи этих особенных детей.

Ольга Хижинкова была готова к тому, что может потерять работу. Но считает, что политические взгляды не должны быть поводом для увольнения. Фото: личный архив.

- В марте 2020 года вы также покинули пост пресс-секретаря футбольного клуба «Брест-Динамо», а недавно перестали сотрудничать с компанией Conte Elegant - а ведь, пожалуй, каждая белоруска знала вас как лицо, точнее, ноги знаменитого бренда колготок. Получается, сейчас остались без работы. Почему расстались с этими работодателями?

- Для меня работа - это в первую очередь коллектив. Чувство комфорта и взаимопонимание с коллегами прямо пропорционально продуктивности работы. И 3,5 года все было именно так. Но потом по разным причинам клуб покинули многие близкие по духу люди. Ушла и я.

Что касается Conte - здорово быть лицом бренда, но нельзя им быть на протяжении тридцати лет. Должно проходить обновление всех процессов. Я одобряю нынешний выбор бренда и разделяю их вкусы - мне не обидно уходить на пенсию (смеется). Наверное, это самый приятный партнер в моделинге с момента моей карьеры.

Про планы на будущее в этом году даже говорить страшно, - настолько этот год оказался непредсказуемым… Даже сейчас вместе с друзьями, среди которых должен был быть спортивный журналист Серегей Щурко, мы планировали находиться на Таллинском марафоне. Но марафонов в этом году у нас нет, а Сергей находится под арестом (осужден на 15 суток за митинг, вышел 29 сентября. - Ред.)... Интересные предложения по работе есть, и я надеюсь, что в статусе тунеядца просуществую недолго. Несмотря на все сложности, невероятно приятно ощущать единение белорусов. Сразу после увольнения мне написали миллион сообщений - от слов поддержки до просьб сбросить номер банковской карты, чтобы перевести деньги. Воспользуйся я этим предложением - месяца три можно было бы не искать работу (смеется). Конечно, я отказалась: думаю, есть люди, кому нужнее. Но такая поддержка вдохновляет.

Ольга была пресс-секретарем ФК «Брест-Динамо» и даже работала с легендой футбола Диего Марадоной.. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сложности, которые мы переживаем, нас очень сильно сплачивают»

- Как человек с образованием журналиста, я всегда черпаю информацию из нескольких источников, чтобы составить более-менее правдивую картину происходящего, - говорит Ольга. - Недавно провела несколько дней у родителей - они живут в деревне и каждый день смотрят новости исключительно по госканалам. Они погружены в это информационное поле постоянно, и им сложно поверить в другие факты, о которых пишут в независимых СМИ. Ведь они из тех времен, где телевидение считалось самым авторитетным и единственно правдивым источником информации.

Последнее, что я посмотрела по телевизору, - репортаж канала СТВ из ИВС на Окрестина. О том, что происходит за их стенами, знаю не понаслышке - двое моих друзей были задержаны 9 и 10 августа, находились на Окрестина, всю ночь стояли на коленях на асфальте во внутреннем дворике. А в репортаже рассказывают, что во дворике можно заняться гимнастикой и подышать свежим воздухом… Да, возможно, сейчас в ИВС все действительно так, но это не достижение - это правильное отношение к людям в местах заключения.

Жаль, что мы до сих пор не получили ни одного комментария от компетентных людей и что нам до сих пор не объяснили, что это было - про тех же задержанных, про их травмы. Просто делают вид, что нас нет, что ничего особенного не произошло.

Ольга Хижинкова больше 12 лет занимется бегом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как, на ваш взгляд, меняет общество все происходящее сейчас в Беларуси?

- Сложности, которые мы переживаем, как мне кажется, нас сильно сплачивают. Это заметно даже в локальном масштабе: люди, которые годами жили по соседству, только сейчас по-настоящему познакомились, стали собираться дворами, пить чай. Во время мирных маршей мы смотрим друг на друга и видим очень красивых людей. Никогда раньше не замечала, насколько красивая у нас нация.

В то же время я, как и многие белорусы, которые имеют альтернативную гражданскую позицию, чувствуют себя, мягко говоря, не очень уютно рядом с человеком в форме. Хотя раньше для меня милиционер был воплощением порядка.

«Воспитываю в себе уважение к другой точке зрения»

- Сейчас мы наблюдаем раскол мнений в обществе, в том числе и среди известных белорусов. Многие отписываются друг от друга в соцсетях из-за политических взглядов. В то же время вы, например, до сих пор подписаны в соцсетях на провластных артистов - например, на певицу Алену Ланскую…

- У меня тоже порой возникает желание кого-то удалить из друзей или отписаться. Иногда я так и делаю. Но все же стремлюсь воспитать в себе терпение и уважение к альтернативной точке зрения.

С Аленой, кстати, у меня случился небольшой конфликт. Знаменитый художник Владимир Цеслер сделал эскиз флага, где соединил государственный и бело-красно-белый флаги как символ того, что народ Беларуси един. Алена прокомментировала эту работу в соцсетях следующим образом: «А, это мы переобуваемся на ходу?» Вот здесь я не смогла пройти мимо и задала вопрос: «Алена, зачем ты сталкиваешь людей лбами, ведь посыл совершенно противоположный?» Алена поблагодарила меня за отклик, но каждый остался при своем мнении. На мой же взгляд мы действительно один народ и, несмотря ни на что, не должны допустить ненависти друг к другу.

Я уважаю людей, которые честно защищают свою позицию. Не всеми ими управляет агрессия, среди них есть люди, которые верят в то, что другого пути у Беларуси нет. А я, в свою очередь, не представляю, как переубедить их в обратном, ведь более мощных аргументов, чем все то, что происходит сегодня у нас на глазах, у меня нет.

- Ольга, у протестов в Беларуси после выхода на улицы женщин с цветами появилось женское лицо. Даже ведущее английское издание The Guardian выпустило обложку с изображением девушки с цветком, рассказывая о событиях в нашей стране. Как думаете, почему так сложилось?

- Безусловно, смелость белорусских женщин очень впечатляет. Глядя на эту отвагу, мне кажется логичным, если в Минске однажды появится улица Светланы Тихановской, бульвар Марии Колесниковой и площадь Нины Багинской. Для меня они - герои новой Беларуси, как и любая другая женщина. Мне кажется, эта смелость белорусок в сегодняшней ситуации во многом подстегивает и мужчин. Белорусские женщины - очень храбрые, это факт.