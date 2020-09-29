Минздрав - о росте заболеваемости коронавирусом: «Тотальное отсутствие дистанцирования. Вот и все причины»

Количество зараженных неуклонно растет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

День за днем число зараженных коронавирусом в Беларуси превышает цифру 300 человек в сутки. А ведь еще в августе прирост был около 80 случаев в день.

- Мы, к сожалению, прирастаем. Этот рост носит характер постепенный, но неуклонный, мы его ожидали, - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Говоря о причинах роста заболеваемости, он отметил, что они «лежат на поверхности»:

- Эпидемический процесс - это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Минске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования. Вот и все причины.

По его словам, эта ситуация его настораживает и «вселяет если не тревогу, то мобилизацию»:

- Очень бы не хотелось возвращаться в те цифры заболеваемости, которые у нас были весной. Были такие дни, которые вселяли в нас неуверенность, мы справились, но зачем же вступать в ту реку дважды, в которую можно не вступать, если мы можем предотвратить эти моменты.

Перечисляя меры профилактики коронавируса, Пиневич назвал социальное дистанцирование, гигиенический режим, а также дал совет пожилым людям меньше общаться друг с другом.

- Универсальные рекомендации остаются - это больше быть на свежем воздухе. Но, конечно же, желательно дышать не друг в друга, не в массе, а на прогулках, получая от этого пользу и физическое здоровье, - подчеркнул он.

Также Пиневич высказался о росте заболеваемости в других странах и назвал обстановку в мире «тотально тревожной»:

- Если посмотреть на Южное полушарие, мы видим статистику большого количества заражений почти по всем странам. Если посмотреть по нашим соседям, Европейский союз отмечает большую заболеваемость, чем в весенний период. Если в апреле пик у них был 44 тысячи зараженных в день, то уже в сентябре в Европе фиксировалась цифра 54 тысячи, если я не ошибаюсь, заболевших в день.

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