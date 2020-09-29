«Это первое дело, в этом проблема – оно может стать образцом». Суд в Молодечно на 3 года отправил в колонию мужчин за потасовку с ОМОН

Потерпевшие в суд не приезжали, с ними связывались по скайпу Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник, 29 сентября суд поставил точку в деле молодечненцев Павла Пескова и Владислава Евстигнеева. Они проходили обвиняемыми по делу о сопротивлении сотрудникам милиции, сопряженном с насилием.

Павла Пескова взяли под стражу после ходатайства прокурора Фото: Павел МАРТИНЧИК

Событие, о котором идет речь, произошло в Молодечно еще 19 июня – в последний день сбора подписей за кандидатов на пост президента. В цепь солидарности вечером 19 июня люди выстроились и в Молодечно. В какой-то момент началась потасовка с сотрудниками ОМОН – люди пытались отбить от силовиков человека, которого те задерживали. Эта потасовка сразу стала резонансной, потому что на видео в руках у сотрудника милиции заметили оружие. В МВД тогда уточняли, что пистолет не использовался: он выпал из кобуры, и сотрудник ОМОН вернул его на место.

По версии следствия, Евстигнеев и Песков травмировали сотрудников ОМОН. У милиционера Яковенко была порвана левая калоша штанов и повреждено колено – на нем ссадина, у сотрудника ОМОН Баранова – локоть и колено.

Владислав Евстигнеев (на фото он справа) приговорен к трем годам колонии. Фото: spring96.org

О событиях того вечера в суде рассказывал обвиняемый Павел Песков. Он говорил, что пошел гулять, собирался поставить подпись за кандидата и вернуться домой. Но в какой-то момент увидел, что произошла потасовка между протестующими и силовиками.

- Я увидел, что омоновец коленом надавливает на человека в полосатой рубашке. Это происходило возле микроавтобуса. Человек лежал на животе, сопротивлялся, пытался встать. Я подбежал, пытался омоновца схватить или за руку, или за плечо. Взял за форму, потянул. Это все было спонтанно, эмоции сыграли. У меня не было мысли причинить ущерб. Только предотвратить конфликт, который мог перерасти в нечто большее. Если бы на месте омоновца был человек в полосатой рубашке – я бы его оттащил. Конфликт не должен был состояться, когда в двух метрах были дети.

Потерпевший милиционер ОМОН Вячеслав Яковенко так описывал, что с ним произошло:

- Я не видел, кто меня схватил за плечо. После успел повернуться, увидел, что тянул мужчина в возрасте в светлой рубашке. Я развернулся, увидел, что Баранов уже лежит. Я упал левым коленом на землю, а периферийным зрением увидел, что подходят люди. После того как упал на колено, почувствовал, что меня тянут за обмундирование, за шею. Я упал еще раз.

Родственники на приговор отреагировали эмоционально, кто-то плакал Фото: Павел МАРТИНЧИК

В суде дело рассматривали около двух недель. К концу слушаний Павла Пескова взяли под стражу – у прокурора появилась информация о том, что он может покинуть страну.

29 сентября суд приговорил Павла Пескова к 3,3 годам колонии, Владислава Евстигнеева – к 3 годам. У обоих на свободе остались больные или пожилые родственники. Близкие парней отреагировали на приговор эмоционально, кто-то плакал. Павел и Владислав были спокойны и пытались успокоить остальных:

- Держись, Паша, скоро выйдешь!

- Я знаю, не переживайте. Жыве Беларусь!

«Будем двигаться вплоть до Верховного суда»

Адвокат Павла Пескова, Игорь Костюк, подчеркнул, что приговор будет обжалован.

- Будем двигаться вплоть до Верховного суда. Вчера, 28 сентября, я выступал в прениях – монолог длился почти час. Я говорил о том, что показания потерпевших и свидетелей противоречивы. Самое главное - они не представились, не предъявили удостоверение при задержании - это и повлекло конфликт. В суде выступал эксперт – на мой вопрос о том, почему в деле нет фотографий травм, которые получили потерпевшие, он ответил, что это не предусмотрено их внутренними нормативными документами. Я так понимаю, суд согласился с тем, что от действий моего подзащитного милиционер Яковенко получил травмы. Хотя это не вытекает из видео с места событий.

Адвокат обратил внимание и на несовершенства в Законе о массовых мероприятиях – он считает, что там есть проблемы с понятийным аппаратом.

- Например, там нет такого понятия, как цепь солидарности. Но эти действия нужно как-то трактовать, и занимаются этим сейчас силовые структуры, задерживая людей во время таких мероприятий. Это первое уголовное дело о протестах, по которому вынесен приговор - и в этом есть большая проблема, оно может стать образцом для дальнейших дел, - считает защитник.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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