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Основатель группы «Мираж» намерен судиться с сестрами Груздевыми из-за песни «Музыка нас связала»

С предложением урегулировать вопрос в досудебном порядке Андрей Литягин обратился к председателю Белорусского союза женщин Марианне Щеткиной
Сергей МАЛИНОВСКИЙСергей МАЛИНОВСКИЙ
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Сестры Груздевы известны прежде всего тем, что активно поддерживают Александра Лукашенко.

Сестры Груздевы известны прежде всего тем, что активно поддерживают Александра Лукашенко.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На концерте в «Минск-Арене» в рамках Женского форума «За Беларусь» прозвучала песня «Музыка нас связала» в исполнении сестер Груздевых. Однако, как выяснилось уже на следующий день, по поводу авторских прав и разрешения на исполнение этой песни, никто не связался с правообладателем – композитором и основателем группы «Мираж» Андрем Литягиным.

Маргарита Суханкина была одной из вокалисток "Миража". Ее голос был слышен на фонограмме, под которую "пели" сестры Груздевы.

Маргарита Суханкина была одной из вокалисток "Миража". Ее голос был слышен на фонограмме, под которую "пели" сестры Груздевы.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Он сообщил, что «не давал прав на исполнение своих песен, на переработку, ни на что-либо еще». Андрей Литягин отправил претензию председателю Белорусского союза женщин Марианне Щеткиной. В документе основатель «Миража» еще раз напоминает, что ему принадлежит исключительное право на эту песню и он не позволял ее петь Александре и Валентине Груздевым. Автор намерен обратиться в суд в случае, если с ним не свяжутся и не урегулируют через адвоката артиста сложившуюся ситуацию. Судя по всему, автор будет требовать сумму компенсации. Какую – не сообщают. Но в аналогичных ситуациях называют обычно сумму около $1000.

Директор «Миража» Андрей Маликов подтвердил, что отстаивать свои права они намерены официально – через суд и с привлечением масс-медиа. При этом подчеркивают, что это вопрос не политический. То есть не так важно, что песня прозвучала на форуме в поддержку Александра Лукашенко. Важно, что разрешения не спросили.

«Прежде чем заходить в реку, нужно договариваться на берегу, - сказал Андрей Маликов. – Ну а раз уж такое случилось, Андрей Литягин случай нарушения авторских прав не оставит. Ждем, что ответит на нашу претензию белорусская сторона».

Возникают вопросы и по поводу самой фонограммы, под которую пели Груздевы. Такое ощущение, что это одна из караоке-версий, которые делают за «три копейки» в сомнительных студиях, - считает Андрей Маликов. Некоторые говорят, что через нее прослушивался вокал одной из экс-солисток «Миража» - Маргариты Суханкиной.

Сестры Груздевы уверены, что до суда с Летягиным дело не дойдет.

Сестры Груздевы уверены, что до суда с Летягиным дело не дойдет.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сами сестры Груздевы не верят, что дело дойдет до суда. Они как ни в чем не бывало даже поздравили Андрея Литягина с днем рождения 20 сентября, хотя с ним даже не знакомы.

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