Российский рубль стремительно падает. Вслед за ним рухнет белорусский?

Что происходит с российской валютой и как это скажется на белорусском рубле? Фото: pixabay.com

Эта неделя началась с обвала российского рубля. В понедельник, 28 сентября, курс доллара в России достиг максимума с конца марта - 78,75 рубля, евро - 91,69 рубля. Так дорого евро стоил последний раз в январе 2016 года.

Что происходит с российской валютой и как это скажется на белорусском рубле, «Комсомолке» рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия».

- У падения российского рубля несколько факторов. Один из них - это очередной всплеск коронавируса, еще один фактор - война между Азербайджаном и Арменией. С учетом того, что Армения, как и Россия, является членом ОДКБ, это сказывается на России и, соответственно, давит на рубль. И третий фактор - ожидание новых санкций, - считает Вадим Иосуб. - С учетом того, что ни один из этих факторов быстро не пройдет, то можно ожидать дальнейшего снижения курса российского рубля.

К слову, прогнозы относительно пределов падения рубля тревожные. Так, один из российских экспертов выдвинул предположение о том, что к концу года курс доллара побьет все исторические максимумы и достигнет 100 рублей. Однако наш эксперт не разделяет столь мрачных настроений.

- Исторический максимум доллара находится в районе 82 российских рублей. Теоритически этот максимум может быть преодолен, но прогноз о 100 рублях за доллар мне кажется излишне пессимистичным и не очень реалистичным. От нынешнего уровня до 100 рублей нужно, чтобы курс вырос на 20% - это очень большое падение, и перечисленные причины не являются достаточными основаниями для такого обвала, - пояснил собеседник.

Падение курса российского рубля уже сказалось на курсе национальной белорусской валюты: доллар и евро за последние дни заметно подорожали: 29 сентября евро подорожал до 3,084, а доллар - до 2,64 по курсу Нацбанка.

- Исходя из того, что падение российского рубля к иностранным валютам, скорее всего, продолжится, это означает, что у нас доллар и евро продолжат свой рост к белорусскому рублю, а российский рубль продолжит падение, - отметил эксперт.

Не приведет ли обвал курса российского рубля к очередной «элегантной девальвации» в 30%, как это случилось в конце 2014 года, когда одной из причин падения курса также стали санкции в отношении России? Вадим Иосуб считает, что такого не случится, так как ситуации принципиально разные.

- Тогда российский рубль падал, а в Беларуси удерживали курс белорусского рубля к доллару, и в результате белорусский рубль сильно и неоправданно укрепился к российскому рублю, что закончилось 30% девальвацией. Сейчас ситуация другая: искусственно курс никто не сдерживает - как только российский рубль начал валиться, на наших глазах на это отреагировал белорусский рубль. Соответственно, никаких причин для резкого обвала белорусского рубля на фоне падения российского нет, - говорит эксперт.

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