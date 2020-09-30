Белагро-2020: «Мисс корове Беларуси» - деньги, детям - мясное мороженое

Форум продлится до 4 октября Фото: Павел МАРТИНЧИК

Международная специализированная выставка «Белагро» обычно проходит летом и на какой-нибудь открытой площадке. Но в этом году все иначе. Быть может, потому что «Белагро» проводится в юбилейный, тридцатый раз: мероприятие открыли утром 29 сентября, а локация - Футбольный манеж и площадки вокруг него.

- Мое дело простое - купить дешевле в одном месте, а продать дороже в другом, - слышу разговор двух мужчин, стоящих в очереди на вход в манеж. Понимаю, что намерения у людей серьезные и контракты непременно будут заключены.

Старт юбилейной «Белагро-2020» получился представительским: красную ленточку перерезали заместитель премьер-министра Александр Субботин, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев и другие официальные лица. Выступавшие на открытии говорили о масштабе Форума: участие в нем в этот раз принимают 360 компаний из 14 стран.

Открытие Белагро получилось весьма представительским Фото: Виктор ПАЖИТОК

После окончания краткой официальной части люди отправились рассматривать стенды в павильонах. И посмотреть было на что, и продегустировать. Несмотря на утренний час, большой интерес вызывал павильон «Минск Кристалл: на пробу там при нас подавали сразу пять видов водки и крепких настоек. Закусить можно было на стенде «Браславрыбы».

- Семен Михалыч, присоединяйтесь к нам, за встречу нельзя не пригубить, - приглашают двое солидных мужчин своего коллегу к импровизированной барной стойке у стенда «Минск Кристалла».

На выставке можно продегустировать продукцию ведущих белорусских брендов Фото: Виктор ПАЖИТОК

- С превеликим моим желанием, - доносится ответ. - Давайте, по чуть-чуть и осмотрим экспозицию как следует, в добром настроении.

«ЭТО ЖЕ НЕ МОРОЖЕНОЕ - ЭТО ВЗРЫВ МОЗГА!»

Один из самых впечатляющих павильонов - у Национальной академии наук. Ученые анонсировали 240 новейших разработок и технологий и обещание свое сдержали. Институт льна презентовал сразу несколько новых разработок: лен-долгунец «Дукат» и «Талер», лен масличный «Дар». Рядом - витрины практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству с яблоками «Спакуса», «Ясачка» и «Просто Мария».

Но самый большой ажиотаж вызывал стенд Института мясомолочной промышленности. Именно здесь представили суперновинку - мясное мороженое с манящим названием Ice meat.

То самое "мясное мороженое" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первыми его продегустрировали девушки-участницы одного из творческих коллективов, выступавшие со своими номерами на выставке. Примечательно: из одного на всех пластикового стаканчика. Правда, каждой выдали по личной пластиковой ложке. На наш вопрос о том, не опасно ли пробовать новинку таким «коллективным» образом в период ожидаемой второй волны коронавируса, девушки ответили что-то невнятное. Видимо, мороженое стоит всех рисков, а значит - и нам нужно попробовать.

Коронавирус? Нет, не слышали Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Вообще, мороженого совсем немного сделано, но прессе отказать нельзя, - обнадеживает нас один из создателей чудо-продукта, главный специалист Института мясомолочной промышленности Григорий Пинчук и протягивает стаканчик с небольшой, граммов 15 - 20, порцией Ice meat.

Пока мы собираемся с духом, Григорий Петрович открывает секрет рецептуры.

- На паритетных соотношениях мы совмещаем отборное мясное сырье и другие полноценные ингредиенты, а дальше на фризере для мягкого мороженого создаем продукт. Все гениальное просто. Это не просто мороженое - это взрыв мозга. Почему? Мы привыкли к тому, что мороженое - это продукт десертной группы, что-то сладкое. А здесь нечто совершенно другое. Молодежь обычно любит такие штуки, эксперименты, вот мы и решили действовать в этом ключе.

Вкус мороженого действительно необычен Фото: Павел МАРТИНЧИК

Солоноватое, холодное и с мясным вкусом - пожалуй, именно так можно описать вкус продукта, а по консистенции мясное мороженое напоминает густое пюре для детского питания.

Каждой корове - по 50 базовых

Осмотрев павильоны внутри Футбольного манежа, выходим наружу. Наверное, впервые площадка между манежем и расположенным рядом пятизвездочным отелем Minsk Marriott Hotel битком набита тракторами, кормосмесителями-раздатчиками и прочими многофункциональными почвообрабатывающими агрегатами.

Среди гостей форума - Александр Шакутин Фото: Виктор ПАЖИТОК

Около уличного стенда «Амкодора» увидели председателя совета директоров холдинга Александра Шакутина, который внимательно осматривал новинки техники.

Масштаб современной сельскохозяйственной техники впечатляет Фото: Виктор ПАЖИТОК

Люди переходили от тракторов к сеялкам и погрузчикам и двигались дальше - туда, где организаторы разместили не менее колоритных участников «Белагро:» копытных, рогатых, пушистых и пернатых. Кого только не увидишь на специальной экспозиции достижений отечественного животноводства и птицеводства! Под патронажем Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству и «Белплемживобъединения» в Минск со всей Беларуси свезли коров, быков, свиней, коз, овец, индюков, кур. Каждое животное, уверяют организаторы, уникальное.

В конкурсе на звание лучшей коровы страны участвуют представительницы всех областей Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почти передвижной зоопарк Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В рамках выставки пройдет республиканский конкурс лошадей белорусской упряжной породы, - рассказала нам Наталья, которая в эти дни приставлена к лошадям и ухаживает за ними. - Это уникальная порода, одна из немногих, которая выведена в Беларуси. Со всей страны привезли лучших представителей, от каждой области по лошади, коню и жеребенку.

Грива должна быть красивой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не меньшим событием выставки обещает стать конкурс «Лучшая племенная корова молочной породы».

- Мы называем конкурс «Мисс корова», - рассказывают сотрудницы «Белплемживобъединения». - Пройдет он 1 октября, а оценивать коров будет ответственная комиссия сразу по восемнадцати признакам линейной оценки. Смотреть будут абсолютно на все - от головы до кончика хвоста. Важно и вымя, и экстерьер, и, понятное дело, постановка конечностей. Но и призы - достойнейшие. «Мисс республика» - лучшая корова страны - получит 1050 базовых величин (28 350 рублей. - Авт.). Первое место - 200 базовых, второе место - 150, третье - 100. Но не обидят никого - каждая участница получит по 50 базовых.

Полазить по огромным машинам - радость для детей Фото: Виктор ПАЖИТОК

«САМЦОВ НАДО БЕРЕЧЬ. ЗАЧЕМ ИЗНАШИВАТЬ МУЖСКОЙ ОРГАНИЗМ?»

Впечатленные цифрами, двигаемся к выходу. Из колонок льются песни Софии Ротару, время к полудню, людей стало гораздо больше. Передохнуть можно за столиками на свежем воздухе, отведать шашлыка или ухи (3 рубля за пол-литровый стакан).

- Что, я самца на один год, что ли, взяла? - доносится из шатра с животными. - Зачем изнашивать мужской организм? Самец может покрыть самку с четырех месяцев, но я практикую только с шести, самцов надо беречь!

Заинтригованные, идем на голос. Знакомимся. Елена Савельева возглавляет ЛПХ «Савельевы» - одно из передовых кроличьих хозяйств в Гродненской области. Кажется, говорить о своих питомцах она может бесконечно. Рассказывает, что в основном они выращивают кроликов трех пород: бургундский, белый великан и калифорнийский. В хозяйстве ей помогают дочь и зять, они рассказывают, что кормят животных только правильным питанием, в рационе морковь, яблоки, сено, комбикорм.

- Наша продукция экологически чистая, без всякой химии. Да совесть мне просто не позволит плохое мясо продать, - говорит Елена.

Уже на выходе видим палатку белорусских ремесленников из Полоцка. Продукция у них необычная - изделия из собачьей шерсти.

Инна торгует изделиями из собачьей шерсти Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Сырье покупаем на Кавказе, везем сюда и делаем пояса, носки, наколенники. Это надомный труд, мастерицы вяжут сами, кто-то вручную, кто-то на машинке, - рассказывает продавец Инна. - Труд и заработок это сезонный, но спрос есть. Решили попробовать приехать сюда, место стоит 45 рублей в день, надеюсь, не только отобьем и дорогу, и аренду, но и заработаем.

Понимаем, что нам контракт на покупку партии тракторов на «Белагро» не заключить (да и задачи такой не ставили), а вот теплый пояс на спину пригодится. И не с пустыми руками покидаем юбилейную, тридцатую выставку передовых достижений растениеводства, животноводства и птицеводства Беларуси.

Старый проверенный трактор Белорус всегда в цене Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почти передвижной зоопарк. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юный тракторист. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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