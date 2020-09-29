Адвокат политтехнолога Шклярова, заболевшего в СИЗО: «У Виталия нашли антитела к COVID-19. Он очень похудел»

Виталию Шклярову продлили срок ареста еще на два месяца. Фото: "Беларуская праўда"

Политтехнолога Виталия Шклярова задержали еще в конце июля 2020 года. Напомним, Шклярову предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Минимальное наказание по этой части статьи – штраф, максимальное - лишением свободы до трех лет.

Как писала «Комсомолка», Виталий Шкляров родом из Гомеля, там живет его мама. В последнее время Виталий с семьей жил в США, в Беларусь с маленьким сыном приехал в начале июля, чтобы навестить родителей-пенсионеров. Жена Шклярова, гражданка США, сейчас находится в Киеве. В эфире телеканала ОНТ заявили, что Шкляров помогал Сергею Тихановскому - консультировал администратора групп в разных соцсетях, которые объединены общим названием «Страна для жизни».

Сейчас Виталий находится в СИЗО на улице Володарского. На днях ему продлили срок ареста еще на два месяца.

- Мы будем обжаловать в суде продление этой меры пресечения, - сказал «Комсомолке» адвокат Антон Гашинский. – Состояние Виталия не очень хорошее. 8 сентября он заболел. У него были признаки коронавируса: потеря вкуса и обоняния, температура. Первые три дня ему было очень тяжело. Несмотря на его состояние, ему не делали рентген-снимок, не проводили тест на коронавирус. Тест ему провели после публикации в СМИ. Второй тест подтвердил наличие антител к коронавирусу, то есть Виталий уже переболел. Сейчас он восстанавливается, к нему возвращается вкус. Виталий очень сильно похудел за время болезни. Чувствует себя утомленно, но начинает выздоравливать и приходить в себя.

- Он сейчас один в камере?

- Он в общей камере. Когда выяснилось, что у Виталия есть антитела к коронавирусу, его двоих сокамерников отселили. В камере с ним остался один человек, у которого есть признаки ОРВИ.

- Виталию проводили медобследование после того, как у него нашли антитела?

- Мы обратились к начальнику медицинской части с просьбой провести медобследование Виталия. Но пока ничего не проводили – рентген-снимок ему не делали. Конечно, мы на этом настаиваем. Может быть, у Виталия остались пятна на легких, которые могут привести к рецидивам. Тем более он находится в СИЗО, иммунитет ослаблен. А сейчас начинается вторая волна коронавируса.

- Как его лечат?

- Дают аспирин и ибупрофен.

По словам Антона Гашинского, Виталий только недавно стал получать письма, причем те, которые ему писали в начале августа. Остальные письма к нему не доходят. Не получает Шкляров и необходимые ему книги.

- Виталий научный сотрудник Гарвардского университета. Ему для научной деятельности необходима литература. Мы обратились с ходатайством к начальнику тюрьмы, чтобы он получил книги. Но начальник отказал ему в этом, ничем это не мотивировав. Виталий еще переживает за свою маму, которая болеет - на этой неделе планируется операция…

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