Форум регионов Беларуси и России: контракты на 700 млн долларов, перезагрузка отношений и информационная безопасность

Традиционно в рамках Форума проходит Белорусского-Российский деловой совет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Этот форум стал особенным - хотя бы благодаря тем условиям, в которых он проводился. Пандемия коронавируса, казалось, уже отступает, но приезд российской делегации в Минск все-таки отменили. Тест на ковид у нескольких организаторов оказался положительным. Впрочем, без каких-либо проблем заседания перенесли в формат видеоконференции.

Во вторник в конференц-зале «Президент-Отеля» Минска приняли все меры предосторожности. На входе у министров, депутатов и дипломатов измерили температуру, а в самом зале стулья расставили подальше - с учетом социальной дистанции.

- Мы искренне признательны российским коллегам и друзьям за участие в работе форума и ту поддержку, которую они высказали в адрес Беларуси, - отметил премьер-министр РБ Роман Головченко, подводя итоги форума. - В проекте итогового документа нашего мероприятия отражены намерения двух стран противодействовать попыткам переоценки итогов Великой Отечественной войны, а также манипуляциям с использованием так называемой постправды. Минск и Москва вместе будут работать над безопасностью общих границ и патриотическим воспитанием молодежи.

В цифрах итоги форума также выглядят внушительно: 70 договоров о сотрудничестве и деловые контракты на общую сумму 700 млн долларов.

- Произошел своеобразный перезапуск наших отношений, - заявила журналистам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. - На Форуме регионов нет избыточных бюрократических процедур, нет зашоренности. Благодаря этому видно, каким эффективным может быть наше сотрудничество.

ДЛЯ БОРЬБЫ С ГЕРОИЗАЦИЕЙ НАЦИЗМА ПОМЕНЯЮТ ЗАКОНЫ

Главной темой форума, прошедшего в год 75-летия Победы, стала историческая память, которая лежит в основе Союзного государства. К подвигу наших отцов и дедов обращался чуть ли не каждый выступающий. Но только словами дело не ограничилось. Беларусь предложила изменения в законы соседей - причем не только по Союзному государству, но и по Организации договора о коллективной безопасности.

- С сожалением вынужден отметить, что некоторые политики, историки и целые государства пытаются переписать историю Второй мировой войны. Это недопустимо и неправомерно, - подчеркнул председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков.

Напомним, в Беларуси в этом году приняли поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за реабилитацию нацизма и пропаганду нацистской символики.

- Предлагаем, чтобы страны ОДКБ включили аналогичные новации в свои законодательства, - сказал Рачков.

СОЮЗНЫЙ РОУМИНГ

На пленарном заседании обсудили отмену роуминга в Союзном государстве. Этот вопрос подняла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

- Идею об отмене роуминга высказали на одном из прошлых форумов регионов, ее одобрили президенты Беларуси и России. Но решение вопроса затянулось, - заявила Матвиенко. - А так хочется, чтобы наши граждане теснее общались между собой, чтобы ближе стали представители бизнеса. В Евросоюзе роуминг давно отменили, а почему мы не можем? Думаю, не такие уж большие потери будут для сотовых операторов.

О ходе переговоров рассказал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко:

- Вопрос находится на контроле профильных министерств двух стран. Осталось окончательно досогласовать все нюансы работы операторов связи. Все шло к тому, что мы разрешим этот вопрос как раз к нашему Форуму регионов, но сотовые операторы попросили взять паузу. Думаю, в ближайшем будущем вопрос решится.

ИЗ МИНСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗА 2 ЧАСА

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота напомнил об интересном проекте, который скоро могут реализовать наши страны. Речь о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург.

Для Беларуси это значит, что добраться до Северной столицы соседей будет значительно проще. Сам новый маршрут станет короче на 130 км, но за счет использования скоростных поездов время в поездке сократится радикально. Если сейчас состав со средней скоростью 65 км/ч едет в Питер почти 12 часов, то на новой магистрали он сможет разогнаться до 450 км/ч. Значит, время в пути составит всего 2 часа.

БЕЛАЗ ПРОПИШЕТСЯ В РОССИИ

Беларусь может организовать производство самосвалов БелАЗ на территории РФ. Этот вопрос обсуждали на одной из тематических секций форума.

- Белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство в России. Мы взяли это в активную проработку. Думаю, этот проект вполне может быть реализован на территории Российской Федерации, - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Есть и обратные примеры, когда российские предприятия организуют производство в Беларуси. Так, «Омск Карбон Групп» разместило предприятие по производству технического углерода в свободной экономической зоне «Могилев». Общий объем инвестиций составил 150 млн евро. Правда, из-за пандемии запуск производства пришлось отодвинуть на осень.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Беларусь и Россия в последнее время столкнулись с информационными атаками. Об этом в ходе пленарного заседания заявил министр информации РБ Игорь Луцкий:

- Сегодня крайне важна и востребована правдивая информация, но продвигать ее становится все сложнее. Последние события в нашей стране доказывают. Атакуя Беларусь, организаторы неудавшейся цветной революции видели, да и сейчас видят Российскую Федерацию. Но правда все-таки побеждает в схватке с постправдой.

По его словам, необходимо проработать общую информационную безопасности в рамках Союзного государства. В частности, отражение информационных атак со стороны. Выработать общий подход к ответу на опасные для общества провокации.

- Следует активно продвигать позитивную повестку белорусского-российского сотрудничества, особенно регионального, - уверен Луцкий.

ОТКРЫТЫЕ ГОСЗАКУПКИ

Традиционно в рамках форума проходит Белорусского-Российский деловой совет. Отличный способ проговорить проблемы, которые волнуют предпринимателей двух стран. В этот раз кроме очевидных трудностей, связанных с коронавирусом и закрытыми границами, обсуждали постановление правительства РФ, которое фактически закрыло белорусским предприятиям доступ к федеральным госзакупкам. Контракты там, как правило, немаленькие, и участие в конкурсах было бы белорусской стороне выгодно.

- Положительная динамика уже есть, - рассказал председатель БелТПП Владимир Улахович. - Больше 10 наших предприятий попали в реестр для участия в госзакупках в России. Когда мы работаем вместе, снимать барьеры получается эффективнее.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

- Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с президентом Российской Федерации начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года. Это еще один важный шаг для укрепления добрососедства и развития сотрудничества между нашими братскими народами.

Формат такого регионального взаимодействия весьма эффективен. За 6 лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше $2 млрд.

Это большой вклад в развитие социально-экономического потенциала Беларуси и России.

История подтверждает, что только вместе, сообща нам удается добиваться значимых результатов.

Президент России Владимир Путин:

- Руководство России и Беларуси заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей, которые являются одним из важнейших компонентов по-настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, отношений, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга.

И сейчас - с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, - хотел бы еще раз повторить: отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история.