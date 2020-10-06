«Найдите мою маму!» - просят дети Ивенецкого дома-интерната (Воложинский район, Минская область) с особенностями физического развития. Интернат для них как дом, в котором они окружены заботой и вниманием, но им хочется верить, что в родной семье им будет еще лучше и теплее.В это готовы поверить их воспитатели и педагоги, поэтому многое делают для воссоединения своих воспитанников с семьями, насколько это возможно. Для подобного заведения это скорее исключение.Работа эта тяжелая, долгая и деликатная - ведь непробиваемая стена отчуждения в большинстве случаев стоит именно со стороны родителей, которые отказались от «не такого, как все», ребенка. Но результаты этой работы уже есть, и о том, как ребенок вернулся в семью, будет отдельная история. Сегодня я расскажу о тех детях, для которых семьей стал интернат.Алиса: «Дома у меня друзей не было, когда я была маленькая…»15-летнюю Алису я застаю за творческим занятием - сжимая в непослушных пальчиках карандаш, она пытается рисовать. У девочки тяжелая степень поражения опорно-двигательного аппарата, она почти не может владеть руками, ногами и туловищем.- Я читать люблю, - рассказывает о своих увлечениях Алиса, когда ее удалось немного разговорить. - Мне больше всего нравится «Принц и нищий». Много еще читала: «Айболита», «Русалочку». Фильмы на ноутбуке смотрю - мне на день рождения его подарили. Еще брат планшет свой подарил…- У тебя брат есть? Похож на тебя? Он приезжает к тебе?- По характеру точно нет, не похож. Приезжала мама, бабушка, тетя Алеся из Греции. Я тоже там была, когда маленькая была совсем. Но это было давно уже. Я не помню. Мне говорили, что я там была.- А ты хочешь домой?- Не знаю. С одной стороны - хочу, с другой - нет. Дома у меня друзей не было, когда я была маленькая…Мама 15-летней Алисы восстановлена в родительских правах, но девочка пока остается в интернате. Это один из вариантов проживания детей здесь - когда есть родители, они их навещают, могут забирать на выходные и каникулы, а по достижении 18 лет дети возвращаются домой (если родные готовы обеспечить им необходимые условия).Надя: «Мое любимое дело - вышивать крестом и танцевать»Пообщаться с Надей мне советовали почти все взрослые, с которыми я разговаривала в интернате: «Это такой солнечный ребенок! Поговорите с ней обязательно». Улыбчивая девочка-подросток, которой суждено никогда не встать на свои ноги из инвалидной коляски, оказалась настоящим живчиком и большим оптимистом. Рассказала о том, что много вышивает и выкладывает фото своих работ в соцсети, и поделилась рецептом, как не терять хорошее настроение, когда на душе кошки скребут:- Надо не думать о плохом и чем-то заниматься. Мое любимое дело - вышивать крестом и танцевать.- Ого! Ты в коляске танцуешь?- Да. Мы с Андреем (кивает на мальчика за столом позади) даже ездили на конкурс «Зажги свою звезду» и заняли 3-е почетное место.- Вот бы посмотреть, как вы танцуете! А что, если прямо здесь мы столы раздвинем?- Ну… Можно. Только нам музыка нужна - «Синеокая» Виктории Алешко.Песню мы находим в интернете, танцплощадку подготовили - и Надя с Андреем самозабвенно танцуют на колясках (см. видео). Я восторженно аплодирую, и после этой музыкальной паузы наш разговор становится более откровенным.- Я 11 лет здесь уже, - рассказывает Надя. - До 7 лет была в Минске в другом интернате. Мама говорит, что меня от нее забрали, когда я родилась, и завезли в тот интернат. Там меня бабушка нашла. Она и сюда много звонила, спрашивала про меня. И мама иногда звонит, но редко. А папа в Россию уехал. На день рождения приезжали мама, бабушка, дядя был. Домой вернуться? Нет, не хочу сама. Я тут привыкла, много знакомых, есть какие-то развлечения, занятия. А там что я буду делать?Какие-то девчачьи радости, вроде косметики и украшений, Надю не интересуют. Деньги, подаренные родными на день рождения, она предпочитает хранить у воспитателя и иногда тратить на что-то вкусное для себя или друзей, у которых нет таких возможностей.Андрей: \\"Хочу снимать развлекательное видео\\"В отличие от Нади, у ее партнера по танцам Андрея нет даже шансов возвращения к родной маме - он сирота. Поэтому на мечту, которую любому подростку родители исполнили бы в день рождения, ему приходится долго копить самому.- Брендовую кофту хочу, - раскрывает секрет Андрей.- Он хочет брендовую байку от А4 - это блогер такой, - вносит ясность Надя. - Видите, у нас кругом его наклейки в классе.Теперь я обращаю внимание, что кружочки с надписью «А4» есть даже на учительском столе, и понимаю, что кумир Андрея - популярный видеоблогер Влад Бумага. Подросток не пропускает ни одного его нового ролика в интернете и говорит, что и сам был бы не прочь снимать развлекательное видео. Коляска, без которой он не может передвигаться, для такой деятельности точно не помеха.Катя: \\"Я боялась сесть на коляску, думала - это приговор\\"Самая скромная в классе девушка с идеальной осанкой оказалась знаменитостью. Если бы не разговорчивая Надя, которая похвасталась: «Катя была в Дубае. Она чемпионка», можно было и не узнать, что это Катя Мышко - перспективная фехтовальщица среди паралимпийцев.- Давайте я сама расскажу! - решительно заявляет юная спортсменка.Она мне подробно рассказывает о том, что три года назад даже не представляла, что будет так ловко орудовать рапирой, и когда тренеры ее заметили на соревнованиях по бегу и предложили попробовать себя в фехтовании, она долго отказывалась.Дело в том, что заниматься этим спортом она может, только сидя в инвалидной коляске, которой она боялась, так как видела в ней своего рода приговор. С ее диагнозом - спастическая диплегия - можно ходить, даже бегать, но резкие выпады, без которых немыслимы поединки фехтовальщиков, могут привести к переломам.После долгих уговоров Катя согласилась сесть в коляску. И уже на первом своем большом соревновании - чемпионате мира по фехтованию среди людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в 2018 году - она заняла 5-е место.Потом были другие международные соревнования, которые убеждали в том, что фехтование - Катино призвание. Она сейчас больше времени проводит на сборах, чем в интернате, где она живет десятый год и считает его своим домом. О биологической семье девушка говорит крайне неохотно.- С отцом общалась давно. Он нас бросил, когда я была совсем маленькая, и улетел в Россию. Там нашел себе другую, там сын у него. А с мамой общались два месяца назад. Сестра сводная есть… Они хотели и хотят общаться, но я отказываюсь. Я попросила Сигизмундовну (директор интерната. - Ред.), чтобы их больше не пускали. Произошло кое-что, и я не хочу с ними видеться, - в голосе Кати чувствуется какая-то горечь обиды.И, как я позже узнала, не без оснований - мама по каким-то причинам не стала восстанавливаться в родительских правах в отношении девочки. Катя даже не хочет, чтобы она узнала об успехах дочки в спорте…СПРАВКА «КП»В Ивенце дом-интернат для детей с особенностями физического развития был открыт в 1962 году. Здесь проживает 50 воспитанников до 18 лет. Большинство - дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. В интернате дети учатся, получают медицинскую и коррекционную помощь, занимаются в кружках по интересам и спортивных секциях.ПЕДСОВЕТ«Многие родители стесняются, что у них ребенок с инвалидностью»Где будет лучше ребенку с особенностями - дома или в интернате? Разбираемся со специалистамиСотрудники Ивенецкого дома-интерната за то, чтобы дети возвращались к родителям. Интернат становится для ребят семьей, если все возможности и шансы исчерпаны. Поэтому директор и педагоги пытаются всеми силами, шаг за шагом, наладить общение с родителями всех своих воспитанников - и тех, от кого отказались, и тех, кому после 18 лет предстоит вернуться домой.Чего больше всего боятся родители? Почему не всегда им удается найти общий язык с детьми? Что можно сделать для преодоления отчуждения между родными людьми? Мы обсудили это в режиме круглого стола с директором Ивенецкого дома-интерната Еленой Петрашкевич, ее заместителем Анастасией Зенько, психологом дома-интерната Ольгой Бурак и Татьяной Короткевич - представителем общественной организации «Мир без границ».«Родители нуждаются и в психологической поддержке, и в помощи местного сообщества»- Наше исследование показало, что родители боятся неизвестности - им не известны и не понятны те трудности, с которыми придется столкнуться. Родители, кроме специальных знаний, нуждаются и в психологической поддержке, и в помощи местного сообщества, - отметила Татьяна Короткевич.- Они боятся, что не смогут обслуживать этого ребенка. Как с ним быть? Как ему поменять памперс тот же? Как воспримут окружающие люди, что он не такой? Многие родители стесняются, что у них ребенок с инвалидностью, - подтверждает Елена Сигизмундовна.- Можно списывать на то, что ребенок тяжелый: мол, я его не переверну, не подыму. Но на самом деле надо повернуть в своей голове ключик, подготовиться психологически, - считает Анастасия Зенько. - Одно дело, когда больной ребенок с первых дней растет в семье и родители начинают с ним этот путь с самого начала, ищут какие-то решения: как посадить его в эту песочницу, чтоб дети с ним играли, как с ним ездить куда-то. Но если этот период переступили, родители всего этого не видели, не переживали, а дети уже большие, принять друг друга чаще всего очень сложно.- Для этого мы и проводим всестороннюю работу с родителями: консультируем их, проводим семинары, организуем встречи с детьми, чтобы они посмотрели, что ребенку нужно. Ведь это непросто, когда ручки-ножки ребенка согнуты. А есть дети, до которых невозможно дотронуться, и еще надо знать, как их повернуть, на какой бочок положить, понимаете? Но все это сможешь, если захочешь. Желание должно быть, - уверена Елена Сигизмундовна.«Судья шесть раз переносил заседания суда по восстановлению родительских прав, но мама боролась за свою дочку»Акция «Совместные каникулы», которую Ивенецкий дом-интернат организовал при поддержке БОО «Мир без границ», была одним из шагов по налаживанию отношений детей и родителей и частью проекта «Шаг навстречу».- Мы организовали летний лагерь на базе интерната, где родители много времени проводили в гостях у своих детей. Были совместные игры, походы, приготовление еды, просмотры фильмов, - рассказала Татьяна Короткевич. - Родители могли увидеть, что их дети способны на многое. Не все, но кто-то после этих каникул решился на следующий шаг - встретиться с ребенком еще раз, продолжить общение.Чтобы напомнить родителям об оставленных в интернате детях, используется индивидуальный подход к каждому. Так, маме 9-летнего мальчика-колясочника написали очень теплое письмо, отправили кучу прекрасных фотографий ребенка. Ребенок, оставленный в роддоме, очень просил найти маму, которую он никогда не видел. Пока с ее стороны нет ответа, но мальчик не теряет надежду, что мамино сердце оттает.Вот так мечтала о встрече с мамой и 12-летняя Вика. Причиной их расставания почти на 8 лет стало лишение мамы родительских прав. Когда она решила восстановить их и вернуть девочку, обратилась к руководству интерната, никто ей поначалу не поверил.- Судья шесть раз переносила заседание суда. Она шесть раз приезжала сюда из другого города. Ей задавались не самые корректные вопросы. Но она так боролась за свою девочку! - вспоминает Анастасия Зенько.- У Вики есть эмоциональная связь с мамой, она не была нарушена, - рассказывает Ольга Бурак. - Девочка визуально выглядит как очень сложный ребенок - у нее очень сильно нарушена крупная моторика рук и ног, произношение такое, что постороннему человеку сложно понять. Но у нее такая энергия, душа, такой интеллект в глазах! Мама увидела Вику за этой оболочкой, поняла ее. Сейчас счастливы обе.Мама Вики всеми силами доказывала, что она изменилась, что любит свою дочку и готова заботиться о ней, но восстановить родительские права ей было невероятно сложно. А бывают и противоположные ситуации - руководство дома-интерната инициирует лишение родительских прав матери, которая вообще забывает о существовании своего ребенка в доме-интернате, но для суда этих аргументов недостаточно. Она не навещает его, кочует с места на место, но решающим критерием становится «она же не злоупотребляет алкоголем». В 18 лет ребенок, к которому она глаз не кажет, вернется к ней, и его государственное пособие по инвалидности обеспечит ей стабильный источник средств к существованию…- Да, мы можем выступить за лишение родительских прав родителей наших воспитанников, - говорит Елена Петрашкевич. - Мы смотрим, как родители их навещают, как заботятся. Из этого складывается мнение, где будет лучше ребенку - дома или в интернате.КСТАТИРешение о помещении ребенка в дом-интернат принимается в исключительных случаяхЛет 10 назад при рождении ребенка с тяжелой инвалидностью женщине еще в роддоме могли порекомендовать оставить его. Чаще всего растерянные мамы так и поступали из страха остаться один на один со своей проблемой. Сегодня ситуация меняется, и разностороннюю помощь специалистов можно получить на разных этапах: есть центры раннего вмешательства, центры коррекционного развития, дома-интернаты (сегодня это центры комплексных услуг не только для отказных детей), территориальные центры социального обслуживания с отделением дневного пребывания для инвалидов старше 18 лет.Кроме того, «сдать в интернат» детей с инвалидностью сегодня не так просто, как раньше. Решение, что ребенка надо отдать на попечение государства при живых родителях, принимает межведомственная комиссия, которая изучает, чего не хватает семье для того, чтобы он воспитывался дома. Решение о помещении ребенка в дом-интернат принимается в исключительных случаях.