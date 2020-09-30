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«Дети держались, не плакали». В Гомеле многодетных супругов задержали за протесты, детей отправили в приют

В доме провели обыск, по словам соседей, ничего противозаконного не нашли. Отцу присудили сутки, мать милиционеры увезли, видимо, ее ждет суд
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
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Германа Снежкова (на первом плане) заметили на протестах

Германа Снежкова (на первом плане) заметили на протестах

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле супругов Германа и Наталью Снежковых задержали после акции протеста 27 сентября, когда в центре города были столкновения с силовиками. На солидного мужчину с бородой, который стоял в первых рядах, многие обратили внимание, в том числе - милиционеры.

За Германом пришли домой вечером в воскресенье, затем 28 сентября судили и наказали 15 сутками ареста по административной статье. А потом выяснилось, что в отношении гомельчанина возбуждают уголовное дело. Предположительно - з сопротивление сотрудникам милиции. Герман стоял в сцепке, когда силовики распылили слезоточивый газ и начали стрелять в воздух. После разгона его на улице больше не видели.

Акцию разогнали силовики

Акцию разогнали силовики

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Назавтра после суда над Германом, во вторник 29 сентября люди в штатском снова наведались в дом Снежковых, на этот раз - с обыском:

- Приехали вечером 4-5 машин, человек 10 стояли под подъездом, потом зашли в дом. Провели обыск, говорили, что искали незаконные печатные материалы. Ничего не нашли. Забрали телефоны, ноутбуки, - рассказывает «КП» сосед семьи.

Увезли и Наталью, как объяснили соседям - до выяснения обстоятельств. Вероятно, ее тоже заметили среди демонстрантов.

В семье пятеро детей, трое из них уже взрослые, а двое - школьного возраста. Когда маму увезли в милицию, малышей - мальчика и девочку -забрали в приют.

- Дети вели себя мужественно, даже не плакали. Дети - достойны родителей. Супруги - прекрасные люди, всегда помогали в трудных ситуациях, выручали. Памятник при жизни можно ставить. Порядочные, честные, воспитанные. Занимаются предпринимательством, - добавил сосед.

Официальной информации о деле супругов пока нет. Гомельские волонтеры и неравнодушные люди предполагают, что многодетную маму будут судить по административной статье. Говорят, хотели составить протокол и на старшую дочь - она выехала за границу. По сведениям соседей, еще одна старшая дочь уже давно живет за границей, а старший сын - в деревне. У него есть заболевание, из-за которого соцслужбы, скорее всего, не отдадут ему на опеку младших братьев и сестру.

Соседи надеются, что Наталью после суда 30 сентября отпустят домой, она сама сможет забрать детей из приюта. Тем временем активные гомельчане предлагают собраться возле Новобелицкого РОВД в знак поддержки семьи.

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