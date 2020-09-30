«Желающих уже больше, чем надо!»: корреспондент «КП» записалась добровольцем для испытания российской вакцины от коронавируса

В Беларуси набирают добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в Беларуси начались клинические исследования вакцины от коронавируса.

- Во взаимодействии с коллегами из Беларуси уже поставлены первые дозы вакцины, - сказал Мурашко. - Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований. Как мы и планировали, даже с опережением, начали эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Беларуси.

Означает ли это, что испытания на добровольцах уже начаты? Ведь раньше анонсировалось, что прививать российской вакциной начнут с 1 октября.

- Можем вас записать, и когда испытания начнутся, вам позвонят, - вежливо отвечают в 28-й поликлинике Минска. - В какой день точно они начнутся, пока сказать не можем.

На сайте 1-й поликлиники Центрального района столицы сообщалось, что поучаствовать в испытаниях смогут исключительно те, кто в ней обслуживается. Но, похоже, пока добровольцев не так много. Меня, несмотря на прописку в другом районе, взяли в резерв, не вдаваясь в подробности:

- Позвоним, если будем вас брать.

- Какие-то предварительные анализы надо сделать?

- Нет, все сделаем на месте.

- А платить мне за испытания будут?

- Нет.

Но мое желание послужить науке уже не остановить. Может, получится испытать на себе вакцину от ковида в Витебской областной больнице? Звоню! Но и там пока не знают, когда начнутся испытания на добровольцах, и списки еще формируют.

- Набираем 10 человек, а желающих уже гораздо больше, - рассказали в больнице. - Если расширят набор, тогда будем брать по очереди. Так что можете записаться на всякий случай.

Все шло хорошо, пока не выяснилось, что добровольцев набирают до 50 лет. А вот в минских поликлиниках мой возраст 50+ при записи никого не смутил. И в инструкции по применению вакцины указано, что она предназначена для взрослых 18 - 60 лет.

- Но если у вас нет никаких хронических острых заболеваний, на всякий случай я вас запишу, - успокаивает меня женщина с приятным голосом. - Вдруг кто-то будет отказываться. Это пока предварительная запись. Но вы же знаете, что это клинические исследование и что вы можете получить плацебо? Каждый 3-й будет получать плацебо, условия такие.

КСТАТИ

Кому не стоит испытывать на себе новую вакцину от ковида?

У новой вакцины есть противопоказания. Не стоит записываться в добровольцы людям, имеющим в анамнезе тяжелые аллергические реакции, или тем, у кого есть гиперчувствительность к компонентам этого препарата или аналогичных ему. Противопоказана вакцина «Спутник V» беременным и кормящим женщинам, а также всем, кому нет 18 лет (в связи с тем, что нет данных об эффективности и безопасности). Если реакцией на введение первого компонента вакцины (их всего два) стали аллергические реакции, судороги или поднялась выше 40 градусов температура, второй компонент не вводится.

Есть ряд болезней, которые в инструкции по применению вакцины выделены пометкой «С осторожностью»: хронические заболевания печени и почек; сахарный диабет; тяжелые заболевания системы кроветворения; эпилепсия, инсульты и другие поражения ЦНС; инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца; первичные и вторичные иммунодефициты; аутоиммунные заболевания; болезни легких, астма; метаболический синдром; аллергические реакции, атопия, экзема.

По информации Российского фонда прямых инвестиций, который финансирует клиническое испытание вакцины «Спутник V» в Беларуси, поучаствовать в этом исследовании в нашей стране смогут 100 добровольцев. Каждый участник будет застрахован от возникновения непредвиденных реакций, связанных с введением вакцины.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Нежелательные явления могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации»

Во время клинических испытаний вакцины, проведенных в России, были отмечены побочные эффекты: местные реакции в области укола (зуд, отек, покраснение); непродолжительный гриппоподобный синдром с ознобом, температурой и общим недомоганием; диарея; нарушения со стороны дыхательной системы (боль в ротоглотке, заложенный нос, першение в горле, ринорея). Реже - снижение аппетита, диарея, тошнота, увеличение лимфоузлов. «Нежелательные явления могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», - сообщается в инструкции.

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