Многодетную мать, задержанную за протесты в Гомеле, освободили через сутки - и Наталья забрала детей из приюта

Многодетную мать, задержанную за протесты в Гомеле, освободили Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

30 сентября многодетная мать из Гомеля, предприниматель Наталья Снежкова, вышла на свободу. Напомним, накануне ее задержали по административной статье за участие в протестах - после того, как по тому же обвинению осудили ее мужа Германа на 14 суток. У супругов пятеро детей, двое из них несовершеннолетние. 29 сентября в дом к Снежковым пришли с обыском. По словам Натальи, мужа подозревают и в уголовном преступлении - сопротивлении сотрудникам милиции.

Наталью забрали из дома и посадили в изолятор, двоих детей отвезли в приют.

30 сентября многодетную маму быстро осудили - на процесс никто из родственников и друзей попасть не успел. Наталью признали виновной и наказали штрафом в 12 базовых величин (324 рубля).

- В суде я признавала, что действительно была вместе с протестующими, хотела выразить свою гражданскую позицию. Знала, что акция несанкционированная - потому что власти не разрешают сторонникам перемен проводить мирные шествия, но по Конституции мы имеем на это право. В изоляторе ко мне относились хорошо, уважительно, - рассказала Наталья «КП».

Сразу после суда она отправилась в приют и забрала оттуда своих детей. Сейчас семья дома - за исключением Германа. Он оказался в первых рядах сцепки, которая столкнулась с оцеплением ОМОНа.

- Акция была мирная, ни у кого не было ни палок, ни других каких-то средств. Никто из милиционеров не падал, - говорят очевидцы.

Семья Снежковых - прихожане старообрядческой Ильинской церкви в Гомеле. О супругах отзываются как о глубоко верующих людях, которые не способны на применение насилия.

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